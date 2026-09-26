Це місто назвали найкращим у світі для любителів книг: тут сотні книгарень та 87 бібліотек

Для когось подорож – це передусім відомі пам'ятки, ресторани чи пляжі. Але є міста, які можна пізнавати зовсім інакше, а саме через книжки, бібліотеки, старовинні книгарні та місця, пов'язані з письменниками.

Видання Travel + Leisure розповіло про дослідження компанії Holafly, яка проаналізувала понад 50 міст світу за п'ятьма категоріями захоплень мандрівників, зокрема літературою. Міста оцінювали за кількістю книжкових магазинів, бібліотек і літературних турів, використовуючи дані Tripadvisor та OpenStreetMap. У результаті саме Рим отримав 79,6 бала зі 100 і посів перше місце в літературній категорії.

Що знайдуть у Римі любителі книжок?

За даними дослідження, у Римі нарахували 326 книжкових магазинів, 87 бібліотек і 897 літературних турів. Саме за кількістю таких екскурсій місто стало лідером рейтингу. Серед цікавих місць є Biblioteca Angelica, одна з найстаріших публічних бібліотек у світі.

Biblioteca Angelica / фото TripAdvisor

Не менш незвичайна Antica Libreria Cascianelli, яка працює з 1909 року. Тут продають рідкісні книги та антикваріат, а в інтер'єрі збереглися оригінальні дерев'яні та скляні книжкові шафи. Для поціновувачів мистецтва є Libreria Palazzo Esposizioni – це книгарня, що спеціалізується на виданнях про мистецтво, фотографію та дизайн.

Які місця в Римі пов'язані з письменниками?

Літературна історія міста охоплює і місця, пов'язані з відомими авторами. Одними з них є: будинок Кітса-Шеллі, музей і меморіал Джону Кітсу, Персі Біші Шеллі та лорду Байрону. Туристи можуть також замовити приватну екскурсію "Літературна спадщина Риму" від City Unscripted. Маршрут включає книжкові магазини та найстаріше кафе Італії.

Будинок Кітса-Шеллі / фото TripAdvisor

Які ще міста потрапили до десятки?

Другим у рейтингу став Берлін із 53,7 бала. Тут нарахували 418 книжкових магазинів, 44 бібліотеки та 46 літературних турів. Третім був Лондон 49,6 бала. Він має найбільшу кількість книгарень серед усіх міст списку 875, а також близько 403 літературних турів. Загально десятка виглядає так: