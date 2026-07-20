Які місця у літаку варто бронювати, а яких уникати: поради досвідченої стюардеси

Вибір місця в літаку може суттєво вплинути на комфорт під час польоту. Досвідчена бортпровідниця поділилася власним способом, який допомагає знайти найкращі місця в економ-класі та уникнути тих, що здатні зіпсувати подорож.

За словами стюардеси Дженні Квон, існує простий принцип виключення, який допомагає знайти найкомфортніше місце в салоні економ-класу. Вона пояснила, яких рядів краще уникати та чому іноді місця в задній частині літака можуть виявитися вигіднішими.

Які місця стюардеса радить одразу виключити?

Насамперед бортпровідниця рекомендує не обирати середні місця, якщо є альтернатива. Вони найменш комфортні, адже пасажир опиняється між двома сусідами. Також вона радить уникати останніх рядів у кожній секції літака. Причина в тому, що спинки таких крісел часто не відкидаються, через що відпочивати під час польоту стає менш зручно.

Ще один варіант, який не входить до списку її фаворитів, – місця біля аварійних виходів. Хоча вони мають більше простору для ніг, стюардеса зазначає, що під час зльоту та посадки там не можна зберігати особисті речі, а конструкція столиків і сидінь може бути менш зручною.

Чому місця в кінці літака можуть бути кращими?

Попри те що багато пасажирів прагнуть сісти ближче до передньої частини салону, стюардеса пояснює: у задніх рядах є одна перевага. Авіакомпанії часто автоматично розсаджують пасажирів спочатку в передній частині літака, щоб забезпечити рівномірний розподіл людей на борту.

Через це в хвості літака вища ймовірність, що поруч залишиться вільне місце. Водночас вона рекомендує не обирати крісла надто близько до туалетів. Краще залишити приблизно п'ять рядів відстані, щоб уникнути неприємних запахів і постійного скупчення людей.

Яке місце стюардеса вважає ідеальним?

Бортпровідниця також враховує власні звички під час польотів. Наприклад, вона не любить щоразу просити сусідів пропустити її до проходу, тому відмовляється від місць біля вікна. Ще один нюанс стосується харчування. Оскільки в багатьох авіакомпаніях їжу розносять від передньої частини літака до задньої, пасажири спереду зазвичай першими отримують можливість обрати бажану страву.