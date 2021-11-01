Найбільша польська авіакомпанія LOT відновить польоти з Варшави до Харкова: відома дата

Найбільша авіакомпанія Польщі LOT заявила, що відновить регулярні рейси з Варшави до Харкова. Авіаперевізник припинив їх у березні 2020 року через обмеження на подорожі.

Перший політ запланований вже на 10 грудня. Частота польотів змінюватиметься від 3 до 4 рейсів на тиждень.

Читайте також МАУ назвала 27 напрямків, за якими літатиме взимку: перелік

Розклад рейсів

Харків – Варшава – 05:15 (виліт) – 06:20 (приліт): щопонеділка \ вівторка, четверга, та суботи;

– 05:15 (виліт) – 06:20 (приліт): щопонеділка \ вівторка, четверга, та суботи; Варшава – Харків – 22:50 (виліт) – 01:55 (приліт): щопонеділка \ вівторка, четверга, та суботи.

Такий графік дозволить LOT стикувати літак з Харкова з іншими своїми рейсами до міст Європи та Америки.

Вартість авіаквитків

Наразі квитки з Харкова до Варшави можна забронювати від 1 631 гривні в один бік, й від 3 553 гривень в обидва.

Базовий тариф авіакомпанії передбачає перевезення ручної поклажі, харчування на борту літака, а також преміальні милі Star Alliance!

Забронювати квитки можна на офіційному сайті авіакомпанії. Також радимо скористатися пошуковиками типу avia.lowcost.ua чи skyscanner.

У своїй заяві LOT повідомляє, що польотна програма до Харкова завершиться 24 січня 2022 року. Однак авіаперевізник може продовжити польоти на лютий та березень, якщо рейс користуватиметься популярністю.

У випадку недостатнього завантаження літаків, новий запуск до Харкова може відбутися вже в літній навігації.