Національний авіаперевізник з'явиться вже цього року, – Зеленський

В Україні до кінця року створять національного конкурентного авіаперевізника. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що цей проєкт вже має підтримку міжнародних партнерів.

Проблемою нинішньої ситуації є неоднорідність внутрішнього ринку авіаперевезень. А це, своєю чергою, не дає українцям повноцінно подорожувати.

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Державний авіаперевізник: що відомо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що внутрішній ринок авіаперевезень зараз не задовольняє стратегічних потреб держави. Створення національного авіаперевізника має вирішити цю проблему, а також посприяти подальшій децентралізації та розкрити туристичний потенціал нашої держави. Голова держави обговорив оптимальну модель цього проєкту з директором французької консалтингової компанії Aerogestion Марком Роше.

Ми починаємо роботу. Цього року хочемо отримати конкурентоспроможного державного авіаперевізника,

– розповів Зеленський директору Aerogestion.

Президент також зазначив, що Україна охоче розгляне ідеї щодо реалізації цього проєкту. Він відбуватиметься за підтримки міжнародних партнерів.

Марк Роше зі свого боку зазначив, що Україна має можливості для створення національного авіаперевізника. Та додав, що повітряний транспорт для нашої країни є одним з найактуальніших.