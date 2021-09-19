Відтак, біологи не рекомендують плавати в морі при великому скупченні цих морських жителів. Якщо медуза таки вжалила, треба промити ділянку проточною водою та обробити содовим розчином.
До теми Бій медузами: у Кирилівці туристи влаштували жорстоку розвагу
Якщо почнеться алергічна реакція – звернутись до медиків. Втім не дивлячись на такі застороги, на пляжах доволі багато відпочивальників. Вони розповіли, що медуз не бояться.
Очевидці в Одесі зняли на відео нашестя. Ролик 13 вересня опублікували в соцмережах. На ньому видно, що до берега викинуло тисячі медуз.
На одеському пляжі нашестя медуз: дивіться відео ютуб-каналу Полтавця Дмитра
Чому відбулось нашестя медуз
Різке збільшення чисельності медуз на узбережжі зумовлене розбалансуванням екосистем морів. Крім того, на підвищену чисельність цих травин впливають азот і фосфор, які змиваються в море.
Такі речовини призводять до збільшення водоростей. Водночас вони є основним джерелом харчування медуз.
Читайте також "Море із желе": еколог пояснила, чому на Азовському узбережжі спостерігалося нашестя медуз
Нашестя медуз в Україні: що варто знати
- У 2021 році нашестя медуз вперше зафіксували ще у липні на пляжах Бердянська.
- Згодом тварини вкрили береги Кирилівки та Лазурного. Зокрема, Косу Пересип.
- Кілька баз у Кирилівці встановили рибацькі сітки, що дозволило очистити море від медуз.
- Натомість згодом кількість медуз на пляжах знову різко зросла.