Відтак, біологи не рекомендують плавати в морі при великому скупченні цих морських жителів. Якщо медуза таки вжалила, треба промити ділянку проточною водою та обробити содовим розчином.

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Якщо почнеться алергічна реакція – звернутись до медиків. Втім не дивлячись на такі застороги, на пляжах доволі багато відпочивальників. Вони розповіли, що медуз не бояться.

Очевидці в Одесі зняли на відео нашестя. Ролик 13 вересня опублікували в соцмережах. На ньому видно, що до берега викинуло тисячі медуз.

На одеському пляжі нашестя медуз: дивіться відео ютуб-каналу Полтавця Дмитра

Чому відбулось нашестя медуз

Різке збільшення чисельності медуз на узбережжі зумовлене розбалансуванням екосистем морів. Крім того, на підвищену чисельність цих травин впливають азот і фосфор, які змиваються в море.

Такі речовини призводять до збільшення водоростей. Водночас вони є основним джерелом харчування медуз.

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