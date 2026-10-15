Понад 100 островів, побудованих людьми століття тому: що відомо про загадкове місто Нан Мадол

Уявіть місто, де замість звичайних вулиць – водні канали, а будівлі стоять на штучних острівцях посеред лагуни. Так виглядає Нан Мадол у Мікронезії. Колись він був осередком могутньої династії, але з часом його покинули мешканці.

Нан Мадол розташований біля східного узбережжя острова Понпей у Федеративних Штатах Мікронезії. Його часто називають Венецією Тихого океану через мережу каналів, що з'єднують штучні острівці. Проте за мальовничими руїнами ховається історія могутньої династії, релігійних традицій і боротьби за владу.

Як у лагуні збудували ціле місто?

Нан Мадол звели на кораловому рифі в лагуні біля острова Понпей. Місто складалося з численних штучних острівців, розділених каналами, якими можна було пересуватися на човнах. Для будівництва використовували масивні базальтові камені, які укладали один на одного без сучасного обладнання та бетону.

Як виглядає Нан Мадол: дивитись відео

Найбільші брили, за даними національної історичної пам'ятки Нан Мадол, важать близько 45 тонн. На території міста звели близько 130 споруд. Серед них були храми, житлові будинки, місця для церемоній і поховань. Найбільшою спорудою вважають Нандаувас – королівський храм, оточений стінами заввишки близько 7,6 метра.

Точний час виникнення Нан Мадола залишається невідомим. Археологічні знахідки свідчать про давню історію цієї території, а будівництво комплексу, за даними Britannica, розпочалося приблизно у 8 столітті. Найважливіші споруди датують 1180 – 1200 роками.

Нан Мадол / фото TripAdvisor

Хто правив містом і чому воно було важливим?

Нан Мадол став політичним і релігійним центром династії Сауделер, яка правила Понпеєм приблизно з 1100 року. За її влади місто було місцем перебування правителів і релігійних лідерів, а також осередком управління островом. Суспільство було поділене на групи: найбільші будинки належали знаті, тоді як простолюдини працювали на користь еліти.

Археологи навіть знайшли предмети, які свідчать про відмінності в становищі мешканців. Саме планування міста також допомагало відокремлювати правителів від решти населення.

Нан Мадол / фото Canva

З Нан Мадолом пов'язана і місцева усна історія. За легендою, засновниками міста були брати Олісіхпа та Олосохпа, які нібито використовували магію, щоб звести кам'яні споруди. Згодом влада Сауделерів стала викликати невдоволення. За переказами понпейців, правителі дедалі жорсткіше ставилися до місцевого населення, наприклад, змушували людей голодувати.

Близько 1628 року воїн Ізокелекель, якого усна традиція описує як героя, очолив боротьбу проти Сауделерів і переміг їх. Історики припускають, що він міг бути ватажком переселенців із сусіднього острова Косрае. Після падіння династії значення Нан Мадола поступово зменшувалося.

Чому місто спорожніло і що з ним тепер?

Після втрати політичного значення Нан Мадол поступово занепав і зрештою був покинутий. За даними Britannica, це сталося у 18 столітті. Однією з можливих причин, чому люди більше не могли жити на штучних острівцях, була залежність від постачання їжі та прісної води. Якщо припаси переставали надходити, повноцінне життя в місті ставало неможливим.

У наш час стародавнім руїнам загрожують замулення каналів, розростання мангрових заростей, штормові хвилі та руйнування кам'яної кладки. Рослинність приховує частину споруд, а деякі конструкції вже обвалилися. У 2016 році Нан Мадол внесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Через загрози для збереження комплексу він також потрапив до переліку пам'яток світової спадщини, що перебувають під загрозою.

Де розташований Нан Мадол: дивитись на картах