Над Одещиною пролетіла величезна зграя рожевих фламінго: мальовничі фото

Найбільша за історію спостережень зграя рожевих фламінго пролетіла над Одеською областю й зупинилася в румунській частині дельти Дунаю. Вперше 60 птахів помітили 21 травня в районі Старостамбульського гирла, а пізніше до них приєдналася ще одна така група.

На початок літа птахів у зграї на озері Тузла побільшало до 113 особин. Про це повідомив науковий співробітник Дунайського біосферного заповідника, орнітолог Максим Яковлєв на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Звідки фламінго взялися в дельті Дунаю – не зовсім зрозуміло. Підозрюють, що птахи можуть бути частиною популяції з північного Казахстану.

Найближчі гніздові осілі групи в Малій Азії (приблизно 1200 кілометрів) і на південних Балканах (приблизно 600 кілометрів). Деякі орнітологи вважають, що птахи можуть бути і частиною популяції з північного Казахстану, – підкреслив Яковлєв.

Він також додав, що саме птиці цієї групи здійснюють міграції, і для них характерний дуже широкий розліт на зимівлю – від В'єтнаму, Шрі-Ланки та Індії на південь, до Туреччини, Кіпру та Тунісу на захід-південно-захід.

Орнітолог каже, що хоча співробітники заповідника і рекомендують не турбувати птахів і не створювати ажіотажу через їх появи, деяким фотомисливцям вдалося зробити унікальні кадри.

Над Одещиною пролетіла величезна зграя рожевих фламінго / Фото: Фейсбук / mircea.bezergheanu



Зазначається, що в останні роки фламінго все частіше з'являються в межах України. Зазвичай їхня кількість не перевищувала 25 особин. Найчастіше їх помічали в Криму. Торік п'ять фламінго тривалий час трималися на Тилігульському лимані, а окремих особин бачили навіть в зимовий період на півдні Одеської області.

У 2017 році на гіперсолоних частинах озера Сиваш було відзначено перше в Україні гніздування цих птахів. Орнітологи тоді знайшли 13 гнізд і трьох пташенят.