Схожий на палац у воді: як виглядає найгарніший пірс у Балтійському морі

На німецькому острові Рюген є незвичайна пам’ятка, яка нагадує невеликий палац посеред моря. Йдеться про пірс у курортному містечку Зеллін із білим павільйоном, декоративними вежами та довгою дерев’яною доріжкою над водою.

Це одне з найвідоміших місць острова, де туристи милуються краєвидами Балтійського моря, фотографуються і навіть проводять весільні церемонії, пише Interia Styl.

Зеллін вирізняється досить цікавою архітектурою. Його головна вулиця Вільгельмштрассе забудована старовинними віллами з дерев’яними балконами, скляними верандами та вишуканими фасадами.

Більшість цих будівель з’явилися наприкінці XIX століття, коли Рюген став популярним місцем літнього відпочинку заможних німців.

Чому пірс неодноразово руйнувався?

Історія знаменитого пірсу почалася у 1906 році. Тоді споруда була приблизно 500 метрів завдовжки й мала ресторан і концертний зал. Однак сильні шторми і зимові льоди неодноразово завдавали їй значних пошкоджень. Особливо постраждав пірс узимку 1941 та 1942 років.

Залишки старої конструкції остаточно демонтували у 1978 році. Відновлення пам’ятки розпочалося пізніше, а сучасний пірс відкрили у 1998 році. Його довжина становить близько 394 метрів, а зовнішній вигляд відтворили за допомогою архівних фотографій.

На пірсі можна одружитися і побачити підводний світ

Білий павільйон на пірсі зараз працює як ресторан і місце для весільних церемоній. У спеціальній Балтійській залі пари можуть одружитися просто біля моря, а потім зробити фотографії на дерев’яній платформі.



Вражаючий пірс Балтійського моря / Фото з сайту Interia Styl

Цікавою особливістю локації є 85 сходинок, які називають "Сходами до неба". На самому кінці пірсу розташована підводна гондола. Це спеціальна засклена капсула, яка опускається на 4 метри під поверхню Балтійського моря.

Через великі вікна пасажири можуть спостерігати за підводним світом, зокрема рибами та водною рослинністю. Проте видимість залежить від стану води.

Що подивитися на острові Рюген?

Поруч з пірсом розташований піщаний пляж, де в теплу пору встановлюють традиційні пляжні кошики з високими спинками й бічними стінками, що захищають від вітру.

Сам павільйон особливо гарний після настання темряви, коли вмикається підсвічування.

Любителям природи сподобається Національний парк Ясмунд, відомий білими крейдяними скелями над Балтійським морем. Найвідоміша з них – Кенігштуль, висота якої сягає приблизно 118 метрів. З оглядових майданчиків відкриваються краєвиди на море та мальовничі букові ліси.