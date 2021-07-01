МЗС очікує відкриття кордонів з ЄС: коли зможуть подорожувати українці

Рада Європейського Союзу вже затвердила відкриття кордонів для низки держав. У МЗС сподіваються, що Україна незабаром теж увійде до рекомендаційного переліку безпечних країн.

Але це не гарантує миттєвого відкриття кордонів. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

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Детальніше про заяву МЗС

Рада ЄС сформувала список безпечних країн відповідно до даних статистики захворюваності на коронавірус. Олег Ніколенко зазначив, що в цьому "немає політики", оскільки важливим критерієм є лише цифри.

Варто враховувати, що оцінка показників здійснювалась не за останні дні, а за попередні кілька тижнів, коли вони були вищими,

– пояснив він.

Речник МЗС додав, що зараз Україна наближається до встановленої Єврокомісією норми. Тому Представництво України при ЄС взаємодіє із європейською стороною задля включення України до цього переліку. У міністерстві сподіваються, що це станеться вже незабаром.

Наступний перегляд країн, які ймовірно визнають безпечним для подорожей, відбуватиметься за 2 тижні. Важливими критеріями є: