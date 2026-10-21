Колись тут ловили рибу, а тепер стоять кораблі у пустелі: що сталося з містом Муйнак

Місто, де колись працювали рибальські підприємства та кипіло портове життя, сьогодні асоціюється з іржавими кораблями посеред пустелі. Муйнак в Узбекистані розташований на території автономної Республіки Каракалпакстан. Колись він був одним із великих рибальських центрів Центральної Азії, однак через висихання Аральського моря втратив своє головне природне багатство.

Офіційний туристичний портал Uzbekistan Travel розповів цікаві деталі цього міста.

Як Муйнак перетворився з портового міста на пустелю?

Раніше Муйнак був важливим портом у дельті Амудар'ї та одним із центрів рибальства регіону. Тут були пляжі, зони відпочинку та водойми, багаті на рибу. До міста прибували судна з паливом, рибою та продуктами, а звідти відправляли бавовну. Однак у другій половині 20 століття ситуація почала змінюватися.

У 1960-х роках Радянський Союз масштабно перенаправляв воду річок Амудар'ї та Сирдар'ї для зрошення сільськогосподарських угідь, зокрема бавовняних плантацій. NASA Earth Observatory пояснює, що ці річки живили Аральське море, яке до початку масштабних водогосподарських змін було четвертим за величиною озером світу.

Відведення води на зрошення призвело до різкого скорочення його площі. Наслідки були особливо відчутними для населених пунктів, життя яких залежало від рибальства. У міру висихання моря рибна промисловість і громади, які від неї залежали, зазнали занепаду. Змінилася і місцева природа: оголене морське дно стало джерелом солоного пилу, забрудненого залишками сільськогосподарських хімікатів.

Чому біля Муйнака залишилися кораблі?

Одна з найвідоміших локацій міста – це кладовище кораблів. Рибальські судна, які колись виходили в море, тепер стоять на сухому дні колишньої водойми. Сьогодні сюди приїжджають туристи, фотографи та відеографи, щоб побачити незвичний ландшафт, який нагадує декорації до постапокаліптичного фільму.

Кладовище кораблів / фото Canva

Але попри втрату колишнього портового значення, місто залишається туристичним напрямком. Наприклад, мандрівники можуть відвідати Юртовий табір "Муйнак" – це варіант для тих, хто хоче дослідити навколишні пустельні території.

У Муйнаку також проводять фестиваль електронної музики "Stihia". Його мета – привертати увагу міжнародної спільноти до проблем Аральського регіону та підтримувати ідеї його відновлення.

Чи залишилося Аральське море?

Попри поширене уявлення про повне зникнення Аральського моря, водойма не висохла цілком. Її стан відрізняється залежно від частини басейну. NASA Earth Observatory повідомляє, що в 2014 році східна частина Південного Аральського моря повністю зникла. Але північна частина водойми отримала шанс на відновлення завдяки дамбі Кок-Арал, яку Казахстан завершив будувати у 2005 році.



Аральське море у 2000 році / фото Science NASA



Аральське море у 2018 році / фото Science NASA

Споруда відокремила північне Аральське море від південної частини та допомогла утримувати воду. Після її будівництва рівень води на півночі піднявся, а рибальство почало відновлюватися. Однак південна частина моря продовжила потерпати від нестачі води.

Де розташоване місто Муйнак: дивитись на картах