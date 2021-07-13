Вода непридатна для купання: МОЗ не рекомендує купатися в курортній Затоці

Морська вода декількох пляжів курортного селища Затока на Одещині не відповідає гігієнічним вимогам за санітарно-мікробіологічними показниками. Тому МОЗ не рекомендує туристам купатися тут.

За результатами проб морської води на пляжах регіону за період з 5-го по 11 липня 2021 року, практично скрізь вода придатна для купання. Однак, є й ті, на яких застерігають купатися.

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В ході проведення лабораторних досліджень за станом якості морської води, у визначених контрольних точках на 22-х пляжах Одеси та Одеської області, які мають офіційний статус, було відібрано 139 проб, з них 93 проби на санітарно-мікробіологічні показники та 46 – на санітарно-хімічні показники, – йдеться у повідомленні.

З них не відповідали гігієнічним вимогам 3 проби морської води у смт Затока Білгород-Дністровського району:

прибережна зона район "Центральний";

прибережна зона район "Сонячний";

прибережна зона район "Лиманський".

В Одесі "цвіло" Чорне море: коротко

Ще у травні Міністерство охорони здоров'я перевірило воду близько 22 пляжів Одеської області. Фахівці встановили, що вона є придатною для купання;

12 і 13 червня в Одесі пройшли сильні зливи. Вони призвели до скидів поверхневих вод у прибережну зону Чорного моря. Тому фахівці порекомендували тимчасово утриматися від купання на одеських пляжах;

Пізніше еколог заявила, що Чорне море "зацвіло" потенційно токсичними бактеріями – Aphanizomenon flos-aquae.

Наприкінці червня біля узбережжя Одеси вода Чорного моря набула оливково-зеленого відтінку.

Відзначимо, раніше блогерка курйозно потролила відпочинок в Одесі – на відео вона зайшла у морську воду й звідти, посеред жабуриння, закликала туристів приїжджати.