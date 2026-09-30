Куди втекти від зимових холодів у грудні: 10 напрямків для відпочинку

Коли в Україні стає холодно та похмуро, багато хто мріє хоча б на кілька днів змінити зимову погоду на сонце та тепле море. Для тих, хто вже зараз планує відпочинок взимку – пропонуємо дізнатися про сонячні й теплі напрямки.

Найбільше заощадити під час зимового відпочинку на сонці можна не там, де пляжі найвідоміші, а там, де базові витрати залишаються помірними, пише Euronews.

Які напрямки взимку є найкращими?

У новому Winter Sun Report 2026 від Post Office Travel Money враховували не лише загальну ціну поїздки, а й дрібні щоденні витрати, які швидко формують бюджет мандрівника. Під час планування такої подорожі туристи звертають увагу не лише на погоду, а й на ціни на харчування, напої та інші повсякденні витрати.

Саме тому в рейтингу опинилися напрямки, де обіди, напої, сонцезахисний крем і засіб від комах коштують дешевше, ніж у більшості популярних курортів.

У підсумку перше місце посів Кейптаун у Південній Африці, за ним іде Момбаса в Кенії. Далі у списку розташувалися:

Токіо, Японія;

Коломбо, Шрі-Ланка;

Пхукет, Таїланд;

Алгарве, Португалія;

Коста-дель-Соль, Іспанія;

Тенерифе, Канарські острови;

Пунта-Кана, Домініканська Республіка;

Пенанг, Малайзія.



Туристи часто обирають взимку тропіки / Фото Pexels

Водночас є й зворотний бік рейтингу. Найдорожчими зимовими сонячними напрямками назвали Скарборо в Тринідаді і Тобаго, Сент-Джорджес у Гренаді та Фуншал на Мадейрі.

Чому рейтинг враховує саме повсякденні витрати?

Такий підхід дає змогу оцінити не тільки вартість перельоту чи готелю, а й реальні витрати на місці. Для багатьох туристів саме вони стають вирішальними, коли потрібно обрати між кількома теплими напрямками з різними цінами на харчування та базові речі для відпочинку.

Дослідження стало орієнтиром для тих, хто хоче втекти від зимової погоди без зайвих витрат. І хоча частина лідерів списку виглядає не надто класичними "пляжними" курортами, саме вони показали найкраще співвідношення ціни та можливостей для відпочинку.