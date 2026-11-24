Пляжна відпустка не обов’язково має бути дорогою, навіть якщо йдеться про популярний курорт. Насправді є чимало способів скоротити витрати, не відмовляючись від комфортного відпочинку.

Важливо лише заздалегідь продумати деталі подорожі: правильно обрати дати, знайти альтернативу дорогому готелю та оцінити, чи справді потрібна оренда автомобіля, пише Travel + Leisure.

Експерти з подорожей поділилися практичними порадами, які допоможуть спланувати пляжну відпустку й не витратити зайвого.

Як зекономити на пляжній відпустці?

Обирайте вигідні дати для поїздки

Заселення у неділю або посеред тижня виходить зазвичай дешевшим, ніж у п’ятницю чи суботу. Готелі в ці дні менш завантажені, тому ціни нижчі. Ще один спосіб зекономити кошти на відпочинку – забронювати довший відпочинок. Під час тижневого проживання середня вартість однієї ночі інколи знижується завдяки спеціальним пропозиціям готелів.

Розгляньте апартаменти замість готелю

Житло з кухнею допоможе скоротити витрати на харчування. Мандрівники можуть самостійно готувати або зберігати продукти, придбані в місцевих магазинах.

Також варто звернути увагу на квартири та вілли поблизу курортів. Вони можуть коштувати дешевше, але водночас забезпечувати доступ до басейнів та інших зручностей.



Замість готелю можна обрати апартаменти / Фото Pexels

Не обов’язково жити безпосередньо біля моря

Готелі на першій береговій лінії часто коштують дорожче. Натомість житло за кілька кварталів від пляжу може бути доступнішим, особливо якщо до моря можна дійти пішки. Крім того, такий вибір дає змогу познайомитися з місцевими районами, ресторанами та магазинами.

Уникайте популярних святкових дат

Відпочинок під час великих свят і шкільних канікул зазвичай потребує більшого бюджету. Щоб заощадити, експерти радять планувати поїздки в міжсезоння або трохи зміщувати дати відпустки.

Відмовтеся від оренди автомобіля

Якщо автомобіль не потрібен щодня, його оренда може стати зайвою витратою. Перед поїздкою варто перевірити, чи пропонує готель безкоштовний трансфер до міста.

Альтернативою можуть бути громадський транспорт і велосипеди. Це допоможе заощадити на оренді, паркуванні та інших супутніх витратах.