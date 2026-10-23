Туристи масово їдуть у маловідоме місто на півночі Європи, яке заснували вікінги

На південному сході Ірландії розташоване портове місто Вотерфорд, про яке ще кілька років тому іноземці навіть не чули. Однак останнім часом тут фіксують рекордне зростання туризму. Щоб уникнути настирливих натовпів і "туристичних пасток" Дубліна, мандрівники усього світу вирушають у Вортерфорд.

Вотерфорд – це найстаріше місто Ірландії, яке заснували ще вікінги у 914 році Детальніше про причини його популярності розповідає Travel Off Path.

Що відомо про Вотерфорд?

Вотерфорд розташований на березі річки Суїр і є п'ятим за величиною містом Ірландії. На початку 10 століття вікінги заснували на його місці перше поселення. Спочатку це була укріплена гавань, яка поступово перетворилася на важливий торгівельний центр. У 12 столітті місто захопили англо-нормани, після чого воно стало одним із ключових портів Ірландії.

Сліди вікінгів тут можна побачити й сьогодні. Найвідоміший історичний район міста називається Viking Triangle – "Вікінгський трикутник". Саме тут зосереджені головні пам'ятки, музеї та найстаріші будівлі Вотерфорда.

З 2025 року популярність Вотерфорда серед туристів зростає. У той рік його відвідало на 30% іноземців більше, аніж раніше, і ця тендеція продовжує зростати.

Місто Вотерфорд в Ірландії / Фото William Murphy

Що подивитися у Вотерфорді?

Вотерфорд має величезну кількість історичних пам'яток, яких не побачиш у Дубліні. Він славиться оборонними спорудами вікінгів, нормандськими церквами, георгіанськими палацами тощо.

Наприклад, тут є вежа, яка пережила понад 8 століть – Reginald's Tower. Це кругла кам'яна споруда на набережній, яку вважають найстарішою цивільною будівлею Ірландії. Вона була частиною міських оборонних укріплень і упродовж сотень років виконувала різні функції: слугувала фортецею, в'язницею, монетним двором і військовим складом. Сьогодні всередині працює музей із колекцією вікінгських артефактів.

У районі Viking Triangle працює цілий комплекс історичних музеїв Waterford Treasures. Серед найцікавіших – Medieval Museum, де зберігаються експонати з середньовіччя. Вотерфорд всесвітньо відомий виробництвом кришталю Waterford Crystal, яке заснували ще у 1783 році. Туристи можуть побачити, як майстри вручну видувають, ріжуть і полірують кришталь, а також придбати готові вироби.



У Вотерфорді все нагадує про часи вікінгів / Фото Travel Off Path

У Вотерфорда є навіть власний гастрономічний символ – блаа. Це м'яка біла булочка з легкою борошняною присипкою, яку традиційно їдять на сніданок або використовують для сендвічів. Вона настільки важлива для місцевої культури, що отримала європейський статус Protected Geographical Indication (PGI). Тобто справжню блаа можуть виробляти лише у визначеному регіоні. Спробувати її варто в одній із традиційних місцевих пекарень.



Булочка блаа / Фото savor the flavour

Вотерфорд – це ідеальна альтернатива галасливому і переповненому Дубліну. Історія тут відчувається на кожному кроці, а ціни на проживання доступніші, ніж у столиці.