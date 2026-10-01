Культурною столицею Європи визнали місто, про яке туристи раніше навіть не чули

У Європі невдовзі з'явиться новий туристичний магніт. Річ у тому, що маловідоме місто в острівній державі Мальта визнали Європейською столицею культури 2031 року. Тож уже зовсім скоро туристи найперше поїдуть досліджувати не Валлетту, а Вікторію.

Поки до Вікторії не ринули натовпи туристів, є шанс побачити це середземноморське містечко без черг і сотень людей. Детальніше розповідає Time Out.

Що відомо про Вікторію, яку визнали Європейською столицею культури?

Місто Вікторія, або ж Ір-Рабат, як його називають місцеві, розташоване на меншому з двох головних островів Мальти – Гозо – і є його столицею. До речі, назву Вікторія місто отримало у 1887 році на честь золотого ювілею правління королеви Вікторії.

До Гозо можна дістатися поромом, адже він розташований всього за 6 кілометрів від головного острова. Більшість туристів, які були на Мальті, сприймають Вікторію лише як зупинку на екскурсії з відвідуванням Гозо. Мало хто тут проводить справді достатньо часу, аби насолодитися красою й атмосферою міста.

Однак зовсім скоро це може змінитися, адже завдяки особливому статусу про Вікторію вже заговорили різні туристичні експерти. Головною визначною пам'яткою міста є Цитадель – укріплене середньовічне місто на вершині пагорба. Воно настільки красиве й атмосферне, що більше нагадує знімальний майданчик фентезійного фільму. Крім того, з Цитаделі відкривається панорама майже на весь острів.

Цитадель Вікторії / Фото Depositphotos

Також туристам варто завітати до базиліки Святого Георгія, яку звели у XVII столітті на місці давніших храмових споруд середньовіччя та античності.



Цитадель височіє над містом Вікторія / Фото Depositphotos

Що означає статус "Європейська столиця культури"?

Для міста отримати такий статус насправді непросто, адже відбір триває цілих 9 місяців. Спочатку міста-кандидати подають заявки, а потім повинні довести, що мають довгострокову культурну стратегію, європейське значення та інфраструктуру для реалізації масштабної програми.

Вікторія перемогла завдяки концепції "Острів островів", мета якої – показати Гозо не як ізольований клаптик суші посеред моря, а як тісно пов'язану мережу культурних зв'язків. Проєкт досліджуватиме острів через три образи – узбережжя, сіль і хвилі.

Керівник фонду Victoria 2031 Семюел Аззопарді описав майбутню культурну трансформацію міста трьома словами: повільність, турбота та сміливість.