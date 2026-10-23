Близько 60 тисяч мешканців заробляють на відходах: як живе "місто сміттярів" у Каїрі

У єгипетській столиці є район, де сміття заповнює вулиці, будинки і дахи, але водночас забезпечує роботою десятки тисяч людей. Місцеві мешканці перетворили відходи на прибутковий бізнес і створили систему перероблення, яка є великим прикладом для інших міст світу.

Як розповідає видання African Arguments, Маншият-Насір у Каїрі став центром незвичайної економіки, побудованої на переробленні сміття. Тут живуть забалеїни – громада збирачів і переробників відходів, які самостійно організували роботу, що приносить дохід родинам і допомагає довкіллю.

Як виникло "місто сміття"?

Історія забалеїнів у Каїрі почалася у 1940-х роках. Тоді до столиці Єгипту переїхали вихідці із сільських районів, переважно з провінції Ассіут, розташованої приблизно за 400 кілометрів на південь. Багато хто раніше займався сільським господарством, але в місті знайшов інший спосіб заробляти на життя.

На той час сміття вже збирали ваахіси – мігранти з оази Дахла, які забирали використаний папір і продавали його підприємствам на паливо. Новоприбулі домовилися з ними про співпрацю: передавали папір партнерам, а решту відходів залишали собі.

Місто Сміттярів / фото Canva

Спочатку це були переважно органічні рештки, якими годували свиней і кіз. Згодом у смітті побільшало скла, пластику та алюмінію, тож забалеїни почали використовувати їх для виготовлення побутових речей: прищіпок, ложок для морозива та паличок для льодяників.

Спершу громада отримувала лише невелику частину коштів за збирання відходів. Проте мешканці зрозуміли, що більше заробляти можна на сортуванні та продажі матеріалів для повторного використання. У 1980-х роках вони почали купувати вантажівки, а в 1990-х — обладнання для перероблення пластику.

Так поступово сформувалася система сімейних підприємств: одні збирають сміття, інші сортують його, а треті обробляють сировину та продають фабрикам. Заробітки допомогли громаді розвивати інфраструктуру, відкривати дітям доступ до освіти та створювати власні організації.

Сьогодні в Маншият-Насірі живуть близько 60 тисяч людей, і майже всі вони так чи інакше пов'язані з переробленням відходів. Ця справа передається з покоління в покоління.

Як забалеїни сортують сміття?

Робота починається зі збирання відходів від дверей до дверей. Чоловіки та хлопці з деяких родин щодня забирають приблизно 30 – 40 кілограмів сміття. Вдома жінки та дівчата відокремлюють органічні рештки для годування тварин, а решту сортують на пластик, метал, картон і тканини. Пластик поділяють на пляшки, пакети та інші тверді вироби. Матеріали також розрізняють за кольором і типом, оскільки від цього залежить їхнє подальше використання.

Приблизно за тиждень одна родина може накопичити 300 – 400 кілограмів відходів. Потім їх продають іншим сім'ям, які додатково сортують сировину. Після цього пластик миють, подрібнюють і перетворюють на гранули за допомогою спеціального обладнання.

За тиждень одна родина може накопичити 300 – 400 кілограмів відходів / фото TripAdvisor

Деякі використовують і власні методи визначення типу пластику. Мешканець Романі Бадір розповідав, що матеріал можна опустити у воду: одні види плавають, інші тонуть. Для додаткового розрізнення забалеїни також використовують колір диму під час спалювання невеликого шматочка – синій або чорний, за його словами, вказує на різні матеріали. Ці знання накопичувалися десятиліттями і передаються між поколіннями.

Як ця система допомагає довкіллю?

Перероблення відходів дозволяє забалеїнам зменшувати кількість сміття, яке потрапляє на звалища або спалюється. Це важливо для довкілля, адже такі способи поводження з відходами забруднюють екосистеми та спричиняють викиди парникових газів. Особливо гостро проблема стосується пластику.

Щороку у світі виробляють близько 460 мільйонів тонн цього матеріалу, але переробляють лише приблизно 9%. Повторне використання пластику також зменшує потребу у виробництві нової сировини, 99% якої виготовляють із викопного палива.

Досвід Каїра може бути корисним містам, які не мають достатньо коштів на традиційні служби вивезення сміття. Продаж вторинної сировини дає змогу забезпечувати роботою збирачів, підтримувати місцеву економіку і зменшувати забруднення.

Проте для забалеїнів перероблення – не лише спосіб заробітку, а і частина ставлення до навколишнього світу. Дітям із раннього віку пояснюють, що повторне використання картону допомагає зберігати дерева, а сортування відходів приносить користь природі.

Де розташоване місто Сміттярів: дивитись на картах