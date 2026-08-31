Тут живуть серед білих ведмедів: де розташоване найпівнічніше місто світу

На норвезькому архіпелазі Шпіцберген розташоване місто Лонг'їр — найпівнічніше постійне поселення у світі з населенням понад тисячу осіб. Попри розташування лише за 1300 кілометрів від Північного полюса, там функціонує повноцінна інфраструктура.

Лонг'їр на Шпіцбергені давно став прикладом того, як люди пристосовуються до життя далеко за Полярним колом, пише Business Insider. Це не просто крайня точка на карті, а місто з власним ритмом, школами, магазинами та транспортом, де щоденність підлаштована під суворий арктичний клімат.

Чим особливий Лонг'їр на карті світу?

Лонг'їр розташований на норвезькому архіпелазі Шпіцберген і вважається найпівнічнішим постійним поселенням у світі. Попри близькість до Північного полюса, тут живе понад тисяча людей, а саме місто має статус адміністративного центру регіону.

Арктичне розташування визначає все – від архітектури до побуту. Узимку тут панують полярна ніч і сильні морози, а влітку не заходить сонце, тож місцеві звикають до особливого біологічного ритму.

Як у місті влаштоване повсякденне життя?

У Лонг'їрі працюють необхідні для комфортного життя заклади – школа, лікарня, магазин, кафе, музеї та навіть аеропорт. Для мешканців це не просто туристичний пункт на мапі, а повноцінне середовище, де можна жити цілий рік.

Водночас правила тут суворіші, ніж у звичайних містах. Через ризик зустрічі з білими ведмедями жителі та гості повинні дотримуватися безпекових вимог, а пересування поза межами поселення часто потребує додаткової підготовки.

Чому сюди приїжджають люди?

Попри суворий клімат, Лонг'їр приваблює тих, хто шукає спокій, природу та життя в незвичному форматі. Частина мешканців працює в туризмі, дослідженнях або обслуговуванні місцевої інфраструктури, а сам регіон став популярним серед мандрівників, які хочуть побачити Арктику зблизька.

Окремою візитівкою міста є його атмосфера – невелике поселення серед снігів і гір, де звичні міські речі поєднуються з полярною реальністю.

Шпіцберген має особливий статус і довгу історію освоєння. Тут поєдналися наукові станції, туристичні маршрути та інфраструктура для постійного проживання, а Лонг'їр став символом людської витривалості в умовах Арктики. Саме ця поєднаність віддаленості, комфорту й суворої природи робить Лонг'їр одним із найцікавіших міст світу.