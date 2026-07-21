Колись тут жив король: чим дивує забуте місто на Львівщині з двома ратушами

Львів кожного року приваблює мільйони туристів, але за його межами є чимало місць, які вартують уваги. Одне з них – Яворів, який свого часу був пов’язаний з королівською родиною.

У тредсі користувач Ростислав Комаренко назвав Яворів "тінню Львова" та вирішив більше розповісти про нього читачам.

Чим може здивувати місто Яворів?

Яворів – це місто з фантастичним королівським минулим. Виявляється, у XII століття Яворів став однією з резиденцій одного з найвпливовіших європейських монархів Речі Посполитої Яна III Собеського.

Особливе значення мав Яворівський замок, у якому певний час зберігалися державні скарби Речі Посполитої, а також військові трофеї, здобуті після перемоги у Віденській битві.

Від колишньої королівської величі сьогодні залишилося небагато. Руїни та окремі історичні об’єкти не стали туристичним магнітом.

Серед цікавих історій Яворова залишаються легенди про підземелля. За словами автора допису, під містом існує мережа замурованих тунелів, де нібито Ян III Собеський заховав свої скарби. І хоч ці історії є таємничими, все одно підігрівають інтерес до міста.

Є у Яворові ще одна особливість – дві ратуші, якими може похвалитися мало яке місто. Для українських міст це є великою рідкістю. Серед найцінніших пам’яток – мурована церква Святого Юрія, архітектуру якої порівнюють із собором Святої Софії у Стамбулі.

Також тут є дерев’яний храм XII століття, який у радянський період використовували як зерносховище.

Не менш важливою є й культурна спадщина міста. Саме Яворів вважають батьківщиною знаменитої яворівської дерев’яної забавки й традиційного яворівського пирога, який внесений до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Втім, автор допису резюмував, що цей колосальний гастрономічний та сувенірний потенціал використовується не певною мірою.

Подорожуючи Яворівщиною, варто приділити увагу не лише історичним пам’яткам, але й місцевим традиціям. Регіон славиться народними ремеслами, які зберігають і передають з покоління в покоління. Тому така мандрівка дозволить не лише побачити визначні місця, а глибше зануритися в автентичну культуру Яворівщини.