Досить вже їхати в Амальфі: 5 міст Середземномор'я, які запам'ятаються назавжди
Кожен турист мріє провести літо в Середземомор’ї. Подорож у теплі міста назавжди запам’ятовуються прогулянками набережною, затишними вечорами біля моря та сповільненим часом. Та замість популярного Амальфі радимо змістити фокус на інші локації.
Досвідчені мандрівники рекомендують звернути увагу на менш відомі, але не менш атмосферні місця, які не заповнені натовпами туристів, пише Travel off Path.
Читайте також 7 причин побачити Стокгольм цієї весни: він точно вам сподобається
На які міста Середземномор’я звернути увагу?
Картахена, Іспанія
Портове місто на півдні Іспанії залишається поза увагою туристів. Тут збереглися римські пам’ятки, серед яких – давній театр і старовинна вілла з фресками та мозаїками.
Центр прикрашають пальмові алеї та будівлі з елементами модерну. Для пляжного відпочинку підійде бухта Кала-Кортіна – затишне місце з чистою водою та невеликою кількістю людей.
Аяччо, Корсика
Столиця острова Корсика є батьківщиною Наполеона Бонапарта. Його дитячий будинок зараз є музеєм, де зберігаються речі тієї епохи.
У місті можна відвідати кафедральний собор з бароковим інтер’єром й прогулятися набережною цитаделі XVI століття. Пляж Сен-Франсуа розташований просто в межах міста, тому сюди можна швидко дійти просто під час прогулянки містом.
Ретимно, Крит
Туристи, які летять на Крит, найчастіше обирають столицю острова Ілакріон чи мальовниче містечко Ханью, проте саме Ретимно передає справжній характер Криту. Тут поєднується венеціанська архітектура, османська спадщина та вузькі вулички з квітами.
Над містом височіє фортеця з панорамним видом на узбережжя, а в порту можна знайти традиційні таверни з морепродуктами. Поруч розташований пляж Превелі – це унікальне місце, де річка впадає у море серед пальм.
У Ретимно є понад 15 пляжів, найвідоміший з них – Превелі (Пальмовий пляж), який вважається одним з найбільш фотогенічних у Греції, пише пише Lonely Planet. Окремої уваги заслуговує монастир Моні-Превелі – це місце залишає глибоке духовне враження.
Таранто, Італія
Місто на півдні Італії зберегло свою автентичну атмосферу. Старе місто розташоване на острові між морем і лагуною та вражає вузькими вуличками, старими будівлями й традиційними тратторіями.
Таранто має давньогрецьке коріння, а в місцевому археологічному музеї зібрана велика колекція артефактів. Однією з найцікавіших локацій є Арагонський замок, а також розвідний міст, який з’єднує різні частини міста.
Піран, Словенія
Словенія має хоч і невелике, але дуже атмосферне узбережжя. Піран – одне з найкрасивіших міст цієї частини Адріатики, з компактним центром і затишною атмосферою.
Головна площа Тартіні оточена красивими будівлями, а вузькі вулички ведуть туристів до пагорба з церквою Святого Георгія. Звідси вже відкривається вид на море та узбережжя. Набережна ідеально підходить для спокійного відпочинку біля води.
Що ще варто прочитати?
У травні ідеальними напрямками для подорожей є карибський регіон, Домініканська Республіка, Барбадос, Сінгапур та Єгипет із комфортною температурою близько 30 – 32 градусів.
Три найдешевші курорти для відпочинку в Європі: Дуррес в Албанії, Іракліон в Греції та Неум в Боснії і Герцеговині.
