Замість Мілана і Рима: 5 найкрасивіших міст Італії, які варто побачити у 2026 році

Італія не обмежується лише Римом, Міланом чи Венецією. І хоч саме ці міста першими з’являються у списках туристів, країна має ще багато інших напрямків, які вразять архітектурою та атмосферою.

Досвідчені мандрівники все ж таки радять звернути увагу на зовсім іншу Італію – від південного Неаполя до розкішного барокового Лече, пише The Times.

Куди поїхати в Італії замість популярних міст?

Неаполь, Кампанія

Це одне з найяскравіших італійських міст. Колись Неаполь був грецькою колонією, а сьогодні вабить туристів старовинними церквами і відомими музеями.

Тут радять туристам навідатися до Національного археологічного музею, а також до Музею Каподімонте з роботами Караваджо та Артемізії Джентілескі.

Неаполь вважають батьківщиною піци, тому гастрономія – це ще одна причина сюди приїхати. Мандрівники тут радять скушувати картопляні крокети й знамениті десерти сфольятелле і ромову бабу. Також популярністю в Неаполі користуються поїздки до Помпеїв та вулкана Везувій.

Генуя, Лігурія

Старовинне портове місто вразить туристів розкішною архітектурою. Тут можна побачити величні палаци, церкви й просторі площі.

Попри свою красу, Генуя залишається менш туристичною, ніж багато інших міст Італії. Завдяки цьому можна насолодитися атмосферою міста й вузькими середньовічними вуличками.

Крім того, місто особливе тим, що вважається батьківщиною Христофора Колумба. Серед місцевих гастрономічних символів – соус песто, фокачча та нутові млинці фаріната.

Лечче, Апулія

Місто часто називають "Флоренцією Півдня". Історичний центр складається з вузьких вуличок, старовинних будівель й атмосферних закладів з традиційною кухнею Апулії.

Мандрівників сюди також вабить розташований неподалік півострів Саленто з красивими пляжами й чистим морем.

Болонья, Емілія-Романья

Місто славиться найстарішим університетом Європи і гастрономією. Сюди приїжджають за атмосферою старовинних вулиць із аркадами, великими ринками і традиційною кухнею.

У Болоньї дуже популярною є мортадела, лазанья та тортелліні у бульйоні, які подають з місцевим ламбруско. Серед головних пам’яток – вежа Торре Азінеллі, фонтан Нептуна та базиліка Сан-Петроніо.

Турин, П’ємонт

Місто на півночі Італії має французький вплив, який відчувається а архітектурі, культурі кав’ярень та місцевій гастрономії.

Турин приваблює розкішними палацами, аркадними площами та музеями, серед яких виділяються Єгипетський музей і Національний музей кіно. Славиться Турин і гастрономією. Тут часто замовляють банью-кауду, страви з трюфелем і вермут.

Яке ще місто Італії варте уваги?

Туристам радять навідатися до Флоренції, яку називають перлиною Тоскани, пише In Journal. Місто має багату культурну спадщину та неймовірно красиву архітектуру.

Визначною пам’яткою Флоренції вважається Дуомо Санта-Марія-дель-Фйоре – собор з характерним куполом Брунеллескі. А от у галереї Уффіці зберігаються одні з найважливіших творів мистецтва всіх часів – це "Народження Венери" та "Весна" Боттічеллі.

Який острів Італії є особливим?

Сицилія в Італії, з сімома об'єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, є одним з найкращих середземноморських напрямків для відпочинку.

Острів пропонує вражаючі природні ландшафти, пляжі, найвищий діючий вулкан Етна, а також багату культурну спадщину з давньогрецькими руїнами та бароковими містами.

Саме за Етну туристи люблять Сицилію найбільше, відзначаючи, що це настільки захоплива локація, що заслуговує того, щоб побачити її хоча б раз у житті.