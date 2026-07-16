Михайло Федоров народився на Запоріжжі: чим особливе містечко, де виріс міністр оборони

Ім'я Михайла Федорова останніми днями чи не найчастіше звучить в українському інформаційному просторі. Після кадрових змін в уряді зріс інтерес не лише до його професійних здобутків, а і до особистої історії.

Василівка розташована у Запорізькій області, неподалік Каховського водосховища (до його знищення) та річки Карачокрак. Місто заснували наприкінці 18 століття після того, як ці землі отримав державний діяч Василь Попов. Саме на його честь населений пункт і отримав свою назву.

У 1991 році саме тут народився Михайло Федоров. Він закінчив Запорізький національний університет, працював у сфері цифрових технологій, а з 2019 року очолював Міністерство цифрової трансформації та став ініціатором створення державного сервісу "Дія".

Чим особлива Василівка?

Найвідомішою пам'яткою Василівки є садиба Попова, яку часто називають замком Попова. Це один із небагатьох палацових комплексів в Україні, стилізованих під середньовічний європейський замок. Комплекс почали будувати у другій половині 19 століття на замовлення Василя Попова – онука засновника міста.

Як до пошкодження виглядала садиба Попова / фото Oleksandr Malyon

До його створення залучали відомих архітекторів, а сам власник прагнув зробити резиденцію не менш вражаючою, ніж знаменитий Воронцовський палац в Алупці. Свого часу маєток займав величезну територію. Тут були палац, три флігелі, каретна, стайні, оглядова вежа, парк і господарські будівлі. На жаль, головний палац не пережив радянський період, однак частина ансамблю збереглася до наших днів.

Архівна фотографія маєтку Попова / фото Landmarks.com.ua

Чим дивувала садиба Попова?

Наприкінці 19 століття маєток вважався одним із найсучасніших на півдні України. У палаці було близько п'ятнадцяти тематичних кімнат, кожна з яких знайомила гостей із культурою різних країн. Тут працювали бібліотека, картинна галерея, лицарська зала зі старовинною зброєю, дзеркальна кімната з оптичними ефектами та кілька видів лазень.

Не менш незвичними були механічні ляльки, які зустрічали гостей, власна електростанція, метеостанція та навіть астрономічна обсерваторія. У 1993 році у вцілілих будівлях відкрили музей, який розповідав історію садиби та самого міста. До початку повномасштабної війни тут планували проводити нічні екскурсії, відкривати нові експозиції та розширювати туристичні маршрути.

Якою є Василівка сьогодні?

У березні 2022 року Василівку окупували російські війська. До цього історико-архітектурний музей-заповідник "Садиба Попова" зазнав обстрілів, а згодом був пограбований. Окупанти пошкодили історичні будівлі та вивезли частину музейних експонатів. Сьогодні Василівка залишається тимчасово окупованою.