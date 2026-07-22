Не з Луцька: звідки родом новий головком ЗСУ Михайло Драпатий і що там цікавого побачити туристу

Генерал-майор Михайло Драпатий став новим головнокомандувачем Збройних сил України, змінивши на посаді Олександра Сирського. Військовий уже понад десятиліття захищає Україну, але водночас не всі знають, звідки родом новий очільник ЗСУ та чим приваблює туристів його рідне місто.

Михайло Драпатий народився 21 листопада 1982 року у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині. Військову кар'єру він пов'язав із Збройними силами України ще задовго до початку російської агресії, а з 2014 року бере безпосередню участь у бойових діях.

Чим особливий Кам'янець-Подільський та що тут варто побачити?

Кам'янець-Подільський вважають одним із найдавніших і найкрасивіших міст України. Його часто називають перлиною Поділля, адже історичний центр розташований на скелястому півострові, який майже з усіх боків оточує каньйон річки Смотрич. Завдяки такому природному розташуванню місто століттями залишалося неприступною фортецею та було важливим оборонним і торговельним центром.

Сьогодні Кам'янець-Подільський входить до числа міст із найбільшою кількістю історико-архітектурних пам'яток в Україні. Їх тут налічують близько 200, а за кількістю історичної спадщини місто поступається лише Києву та Львову. Саме тому сюди щороку приїжджають тисячі туристів, щоб побачити середньовічні фортеці, старовинні храми, оборонні брами та мальовничі панорами каньйону.

Головною туристичною візитівкою міста є Кам'янець-Подільська фортеця – одна з найкраще збережених середньовічних фортифікацій Східної Європи. Її сучасний вигляд сформувався ще у 16 столітті. Сьогодні у фортеці працює історичний музей-заповідник, проводять тематичні екскурсії, фестивалі та вечірні прогулянки підземеллями.

Як виглядає фортеця: дивитись відео

Не менш цікавою є Польська ратуша – найстаріша ратуша України, споруджена після отримання містом Магдебурзького права. Поруч розташовані Вірменська криниця 17 століття та пам'ятник туристу, біля якого традиційно фотографуються гості міста.



Пам'ятник туристу / фото IGotoWorld.com

Ще однією архітектурною родзинкою Кам'янця є костел Святих апостолів Петра і Павла з незвичним мінаретом. Він з'явився ще за часів Османської імперії, коли храм тимчасово перетворили на мечеть. Після повернення міста під владу Речі Посполитої мінарет не знесли, а встановили на ньому статую Діви Марії, створивши одну з найоригінальніших пам'яток України.

Костел Святих апостолів Петра і Павла / фото Ss7806

Любителям історії також варто відвідати музей старожитностей, де зберігаються артефакти від трипільської культури до доби Київської Русі, а також музей мініатюр "Замки України", який знайомить із найвідомішими українськими фортецями.

Під час прогулянки Старим містом варто звернути увагу на Польську та Руську брами, що колись були частиною потужної оборонної системи Кам'янця-Подільського. Вони разом із мурами та баштами захищали місто від численних нападів.

Як виглядає сквер "Лебедине озеро": дивитись відео

А щоб помилуватися найкращими краєвидами, туристи вирушають до Новопланівського мосту, який перекинутий через каньйон Смотрича, або до скверу "Лебедине озеро", звідки відкриваються панорамні види на Старе місто, фортецю та знаменитого білого оленя – одного із символів Кам'янця-Подільського.