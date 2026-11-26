Щороку на острові Різдва відбувається незвичайне природне явище, через яке місцевим доводиться змінювати звичний спосіб пересування. Мільйони крабів залишають ліс і прямують до океану, а дороги на острові перетворюються на частину їхнього маршруту.

Про це детально розповіло видання ABC Pilbara.

Чому мільйони крабів залишають ліс?

Щорічна міграція червоних крабів на острові Різдва вже розпочалася. За оцінками, близько 100 мільйонів цих тварин щороку долають шлях від внутрішніх районів острова до океану, щоб спаритися та відкласти ікру.

Острів Різдва розташований приблизно за 2600 кілометрів на північний захід від Перта. Початок сезону дощів і перші опади сигналізують крабам, що час вирушати в дорогу. Міграція триває тижнями та створює незвичайні умови для місцевих жителів.

Як краби переходять дорогу: дивитись відео

Як місцеві жителі допомагають крабам?

Під час міграції мешканці острова намагаються пересуватися обережніше, щоб не травмувати тварин. Фармацевтка Грейс Орр-Янг розповіла, що водіям доводиться значно сповільнюватися та об'їжджати крабів. Для захисту тварин використовують спеціальні пристрої, які допомагають прибирати крабів з-під коліс автомобілів. Іноді водії навіть беруть із собою граблі: одна людина керує машиною, а інша розчищає шлях перед нею.

Під час міграції деякі дороги на острові перекривають. Через це дістатися до окремих районів стає складніше, а місцеві жителі намагаються обмежувати поїздки. Також для крабів облаштовують спеціальний міст, який допомагає їм безпечніше перетинати завантажену дорогу.

Цього року природне явище вперше можна спостерігати онлайн: національний парк острова Різдва організував пряму трансляцію міграції, щоб люди з різних куточків світу могли побачити її наживо.

Як краби мігрували до океану 17 листопада 2026 року: дивитись відео

Як краби знаходять дорогу до океану?

Дослідники з Лундського університету у Швеції Марі Даке та Ерік Воррант приїхали на острів, щоб краще зрозуміти, як краби орієнтуються під час міграції. За словами науковців, вони досі не знають точно, яким способом тварини визначають напрямок руху. Імовірно, краби використовують певний природний орієнтир, який допомагає їм прокладати маршрут.

Серед можливих варіантів дослідники називають Сонце, магнітне поле Землі або поляризоване світло. Також науковці намагаються з'ясувати, чи можуть краби навчатися маршруту в попередніх поколінь. Молоді особини потенційно здатні запам'ятовувати шлях, спостерігаючи за старшими крабами.

Які дороги зараз перекриті?

Станом на 25 листопада 2026 року закриті такі дороги: Boulder Track, Circuit Tracks, Dales – Bottom Gate, Dales – Top Gate, Murray Road та Northwest Point Road, Winifred's Beach Walking Track і Winifreds Track. Водіям рекомендують бути уважними, адже краби можуть перебувати безпосередньо на проїзній частині. Щоб точно дізнатися, які дороги та туристичні локації відкриті або закриті, варто перевіряти актуальну інформацію на сайті Christmas Island Road Access Board.