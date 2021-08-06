В мережі показали, як виглядають вагони елітного потягу "Київ – Одеса": фото

Останнім часом залізничний транспорт користується популярністю серед туристів. Саме тому Укрзалізниця постійно призначає додаткові потяги.

Зокрема, до моря – в Одесу. Йдеться про поїзд за маршрутом "Київ – Одеса", який ще називають "елітним".

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Умови перебування тут покращені. Наприклад, у кожному купе передбачений рукомийник, а у вагоні є пеленальний столик, мультимедійна система та душова кабінка.



Як виглядають вагони елітного потягу "Київ – Одеса" / Фото з телеграм-каналу Одеса.info



В мережі показали, як виглядають вагони потягу "Київ – Одеса" / Фото з телеграм-каналу Одеса.info

Місця продаватимуться за принципом СВ: два пасажири на купе. Як відомо, вартість квитка становить 807 гривень.

Потяг Київ – Одеса: розклад руху

Поїзд №287/288 Київ – Одеса курсуватиме з 9 серпня. Зі столиці відправлятиметься через день у непарні числа, але ходитиме лише до кінця літа.

Потяг з Києва вирушатиме о 00:55, а з Одеси – о 13:33. Час у дорозі – 9 годин 38 хвилин.

Нові потяги від Укрзалізниці: останні новини

Потяг №287/288 Київ – Одеса 21 серпня не курсуватиме з технічних причин.