Зокрема, до моря – в Одесу. Йдеться про поїзд за маршрутом "Київ – Одеса", який ще називають "елітним".
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Умови перебування тут покращені. Наприклад, у кожному купе передбачений рукомийник, а у вагоні є пеленальний столик, мультимедійна система та душова кабінка.
Як виглядають вагони елітного потягу "Київ – Одеса" / Фото з телеграм-каналу Одеса.info
В мережі показали, як виглядають вагони потягу "Київ – Одеса" / Фото з телеграм-каналу Одеса.info
Місця продаватимуться за принципом СВ: два пасажири на купе. Як відомо, вартість квитка становить 807 гривень.
Потяг Київ – Одеса: розклад руху
Поїзд №287/288 Київ – Одеса курсуватиме з 9 серпня. Зі столиці відправлятиметься через день у непарні числа, але ходитиме лише до кінця літа.
Потяг з Києва вирушатиме о 00:55, а з Одеси – о 13:33. Час у дорозі – 9 годин 38 хвилин.
- Через сезон відпусток Укрзалізниця запустила 4 потяги до узбереж Чорного та Азовського морів;
- Укрзалізниця запускає додаткові поїзди з Києва до Рахова з 6 серпня;
- Також курсує додатковий потяг, що сполучає Кременчук, Харків та Бердянськ;
- Потрапити до моря з Харкова до Генічеська можна додатковим потягом. Він вирушатиме о 6:29 ранку та прибуватиме до Азовського моря о 13:26.