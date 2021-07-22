Суперчисте море: у мережі показали фото та відео із райського курорту на Одещині

На Азовському та Чорному морях вже певний час спостерігають різні природні явища, які псують відпочинок. Зокрема, туристи скаржаться на брудну воду з жабуринням, нашестя медуз, комарів чи сонечок.

Водночас в мережі з'являються мальовничі фото й відео, в яких відпочивальники запевняють, що все не так погано – море чисте, тепле, а головне без медуз. Такі відгуки залишають у Фейсбук-групі селища Курортного, що під Одесою.

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Автори відео розвінчують міфи про брудне море та нашестя й "кладовища" медуз на українських курортах.

Додаю відео для тих, хто пише, що в Курортному брудне море з медузами, – підписала ролик Галина Синіцина.

Чисте море в Курортному: дивіться відео



На кадрах видно, що морська вода чиста й без медуз. Люди спокійно купаються в ній та насолоджуються відпочинком.

Щоб повноцінно довести свої слова, туристи публікують цілі добірки відео у різні години дня. Наприклад, Ольга Зарічна Михалик і Тетяна Огаркова поділилися мальовничими відео.

Селище Курортне рано-вранці: дивіться пейзажне відео

Всі хто побував у Курортному, що на Одещині влюбляться з першого разу! Море чистеньке, медуз немає. Хто ще не відвідав цей затишний куточок нашої країни раджу приїжджати, – запевняє одна з туристок Ольга Зарічна Михалик.

Жінка виклала в мережу добірку відео та фото, пропонуємо насолодитися ними!

Чиста морська вода в Курортному: дивіться відео



Ідеально прозоре море в Курортному, що під Одесою: дивіться відео





У мережі показали чисте море у селищі Курортне / Фото: Ольга Зарічна Михалик



У Курортному, що під Одесою, чиста вода й без медуз / Фото: Ольга Зарічна Михалик



Узбережжя у селищі Курортне / Фото: Ольга Зарічна Михалик

Нашестя медуз на курортах України: коротко