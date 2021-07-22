Водночас в мережі з'являються мальовничі фото й відео, в яких відпочивальники запевняють, що все не так погано – море чисте, тепле, а головне без медуз. Такі відгуки залишають у Фейсбук-групі селища Курортного, що під Одесою.
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Автори відео розвінчують міфи про брудне море та нашестя й "кладовища" медуз на українських курортах.
Додаю відео для тих, хто пише, що в Курортному брудне море з медузами, – підписала ролик Галина Синіцина.
Чисте море в Курортному: дивіться відео
На кадрах видно, що морська вода чиста й без медуз. Люди спокійно купаються в ній та насолоджуються відпочинком.
Щоб повноцінно довести свої слова, туристи публікують цілі добірки відео у різні години дня. Наприклад, Ольга Зарічна Михалик і Тетяна Огаркова поділилися мальовничими відео.
Селище Курортне рано-вранці: дивіться пейзажне відео
Всі хто побував у Курортному, що на Одещині влюбляться з першого разу! Море чистеньке, медуз немає. Хто ще не відвідав цей затишний куточок нашої країни раджу приїжджати, – запевняє одна з туристок Ольга Зарічна Михалик.
Жінка виклала в мережу добірку відео та фото, пропонуємо насолодитися ними!
Чиста морська вода в Курортному: дивіться відео
Ідеально прозоре море в Курортному, що під Одесою: дивіться відео
У мережі показали чисте море у селищі Курортне / Фото: Ольга Зарічна Михалик
У Курортному, що під Одесою, чиста вода й без медуз / Фото: Ольга Зарічна Михалик
Узбережжя у селищі Курортне / Фото: Ольга Зарічна Михалик
Нашестя медуз на курортах України: коротко
- У липні 2021-го справжня навала медуз спостерігалася на пляжах курортного Бердянська. Туристів багато, але при цьому мало хто купався в морі.
- Від цих тварин страждали й інші популярні курорти – Кирилівка та Лазурне. Коса Пересип буквально всіяна ними.
- Фахівці Інституту рибного господарства пояснили таке зростання кількості медуз. Причин є декілька. Вони також порекомендували власникам баз відпочинку стримувати навалу шляхом встановлення бар'єрних сіток.
- Саме це й зробили у курортному селищі Кирилівка. Там знову зафіксували чисте море – на 2 базах встановили рибацькі сітки ввечері, і вже зранку побачили результат.
- Натомість у Приморському Посаді пляж від мертвих тіл медуз розчищала важка будівельна техніка – грейдер.