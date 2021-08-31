Про це свідчать останні накази Державіаслужби від 28 серпня. Детальніше про нові напрямки – читайте далі!

Читайте також Там, де гори й полонини: 5 колоритних сіл України, які треба відвідати хоч раз у житті

Bees Airline

Авіакомпанія отримала права на рейси з Одеси до Азербайджану та Чехії і, з Києва до Ізраїлю.

Київ – Тель-Авів (Держава Ізраїль) – Київ виконуватиметься 4 рази на тиждень. Ці чартерні рейси запустили з 01.09.2021 до 12.09.2021 на період святкування Єврейського Нового року для перевезення хасидських паломницьких груп;

виконуватиметься 4 рази на тиждень. Ці чартерні рейси запустили з 01.09.2021 до 12.09.2021 на період святкування Єврейського Нового року для перевезення хасидських паломницьких груп; Одеса – Гянджа (Азербайджанська Республіка) – Одеса та Одеса – Прага (Чеська Республіка) – Одеса здійснюватимуться двічі на тиждень з 01.10.2021 року.

МАУ

Державіаслужба надала "Міжнародним авіалініям України" право на експлуатацію рейсів зі Львова та Києва до Бахрейну.

Регулярні польоти два рази на тиждень з 01.09.2021 року.

SkyUp Airlines

Лоукостер отримав право літати з Києва до Португалії, Австрії та Ізраїлю.

Київ – Фуншал (Португальська Республіка) – Київ – тричі на тиждень з 31.10.2021 до 26.03.2022 року;

– тричі на тиждень з 31.10.2021 до 26.03.2022 року; Київ – Зальцбург (Республіка Австрія) – Київ – два рази на тиждень з 01.12.2021 року;

– два рази на тиждень з 01.12.2021 року; Київ – Тель-Авів (Держава Ізраїль) – Київ – вісім разів з 01.09.2021 до 15.09.2021 на період святкування Єврейського Нового року для перевезення хасидських паломницьких груп.

Зверніть увагу! Отримання прав на експлуатацію повітряних ліній не гарантує, що авіаперевізник здійснюватиме рейси за цими напрямками.

Відзначимо, раніше SkyUp Airlines позбавила деяких пасажирів безкоштовного вибору місця завчасно.