Про це свідчать останні накази Державіаслужби від 28 серпня. Детальніше про нові напрямки – читайте далі!
Читайте також Там, де гори й полонини: 5 колоритних сіл України, які треба відвідати хоч раз у житті
Bees Airline
Авіакомпанія отримала права на рейси з Одеси до Азербайджану та Чехії і, з Києва до Ізраїлю.
- Київ – Тель-Авів (Держава Ізраїль) – Київ виконуватиметься 4 рази на тиждень. Ці чартерні рейси запустили з 01.09.2021 до 12.09.2021 на період святкування Єврейського Нового року для перевезення хасидських паломницьких груп;
- Одеса – Гянджа (Азербайджанська Республіка) – Одеса та Одеса – Прага (Чеська Республіка) – Одеса здійснюватимуться двічі на тиждень з 01.10.2021 року.
МАУ
Державіаслужба надала "Міжнародним авіалініям України" право на експлуатацію рейсів зі Львова та Києва до Бахрейну.
Регулярні польоти два рази на тиждень з 01.09.2021 року.
SkyUp Airlines
Лоукостер отримав право літати з Києва до Португалії, Австрії та Ізраїлю.
- Київ – Фуншал (Португальська Республіка) – Київ – тричі на тиждень з 31.10.2021 до 26.03.2022 року;
- Київ – Зальцбург (Республіка Австрія) – Київ – два рази на тиждень з 01.12.2021 року;
- Київ – Тель-Авів (Держава Ізраїль) – Київ – вісім разів з 01.09.2021 до 15.09.2021 на період святкування Єврейського Нового року для перевезення хасидських паломницьких груп.
Відзначимо, раніше SkyUp Airlines позбавила деяких пасажирів безкоштовного вибору місця завчасно.