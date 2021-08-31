Про це свідчать останні накази Державіаслужби від 28 серпня. Детальніше про нові напрямки – читайте далі!

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Bees Airline

Авіакомпанія отримала права на рейси з Одеси до Азербайджану та Чехії і, з Києва до Ізраїлю.

  • Київ – Тель-Авів (Держава Ізраїль) – Київ виконуватиметься 4 рази на тиждень. Ці чартерні рейси запустили з 01.09.2021 до 12.09.2021 на період святкування Єврейського Нового року для перевезення хасидських паломницьких груп;
  • Одеса – Гянджа (Азербайджанська Республіка) – Одеса та Одеса – Прага (Чеська Республіка) – Одеса здійснюватимуться двічі на тиждень з 01.10.2021 року.

МАУ

Державіаслужба надала "Міжнародним авіалініям України" право на експлуатацію рейсів зі Львова та Києва до Бахрейну.

Регулярні польоти два рази на тиждень з 01.09.2021 року.

SkyUp Airlines

Лоукостер отримав право літати з Києва до Португалії, Австрії та Ізраїлю.

  • Київ – Фуншал (Португальська Республіка) – Київ – тричі на тиждень з 31.10.2021 до 26.03.2022 року;
  • Київ – Зальцбург (Республіка Австрія) – Київ – два рази на тиждень з 01.12.2021 року;
  • Київ – Тель-Авів (Держава Ізраїль) – Київ – вісім разів з 01.09.2021 до 15.09.2021 на період святкування Єврейського Нового року для перевезення хасидських паломницьких груп.

Відзначимо, раніше SkyUp Airlines позбавила деяких пасажирів безкоштовного вибору місця завчасно.