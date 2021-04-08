Дегустація вин і одеської кухні на висоті 10 000 метрів: вартість спецрейсу МАУ

22 травня авіакомпанія МАУ здійснить спеціальний рейс з аеропорту Одеса і назад. На висоті 10 000 метрів можна буде продегустувати вина й одеську кухню.

Рейс пройде в рамках фестивалю Odessa Wine Week, який стартує 18 травня. 150 пасажирів, які придбають авіаквитки, спробують 5 українських вин – переможців всеукраїнського конкурсу "Odessa Wine & Spirit Awards".

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Політ триватиме 2 години. На борту лайнера працюватимуть спеціалісти, які мають дипломи винного етикету, і сомельє.

Спеціальні дегустаційні келихи австрійської компанії Riedel залишаться у пасажирів після польоту як подарунок.

Щоб не сп'яніти, на борту подаватимуть автентичні страви одеської кухні.

Ціна авіаквитка –. В його вартість входить переліт, декілька келихів вина, страви, дегустаційні фартухи й келихи, які залишаться у пасажирів.

Забронювати квиток можна електронною поштою excursion@flyuia.com.

Відзначимо, раніше МАУ вже здійснювала незвичайні польоти над Києвом. Літак пролетів уздовж Дніпра через столицю на висоті 900 метрів, досяг Чорнобильської зони, далі взяв курс на Гостомель і транзитом через Київ повернувся в аеропорт Бориспіль.