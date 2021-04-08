Рейс пройде в рамках фестивалю Odessa Wine Week, який стартує 18 травня. 150 пасажирів, які придбають авіаквитки, спробують 5 українських вин – переможців всеукраїнського конкурсу "Odessa Wine & Spirit Awards".
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Політ триватиме 2 години. На борту лайнера працюватимуть спеціалісти, які мають дипломи винного етикету, і сомельє.
Спеціальні дегустаційні келихи австрійської компанії Riedel залишаться у пасажирів після польоту як подарунок.
Щоб не сп'яніти, на борту подаватимуть автентичні страви одеської кухні.
Забронювати квиток можна електронною поштою excursion@flyuia.com.
Відзначимо, раніше МАУ вже здійснювала незвичайні польоти над Києвом. Літак пролетів уздовж Дніпра через столицю на висоті 900 метрів, досяг Чорнобильської зони, далі взяв курс на Гостомель і транзитом через Київ повернувся в аеропорт Бориспіль.