МАУ отримала права на 37 чартерних напрямків: куди літатиме взимку 2021 / 2022

Авіакомпанії постійно розпочинають польоти за новими напрямками. "Міжнародні авіалінії України" – не виняток.

Авіаперевізник отримав права на експлуатацію 37 чартерних ліній на період зимової навігації 21 / 22 років. Про це свідчать накази Державіаслужби України №1539 та №1539.

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Так, МАУ дозволили літати із різних міст України до курортів Єгипту, Туреччини, Франції, Іспанії, Португалії, Мексики, Фінляндії та Кабо-Верде.

Куди МАУ зможе літати взимку 2021 / 2022

З Києва:

Марса Алам (Єгипет);

(Єгипет); Хургада (Єгипет);

(Єгипет); Шарм-ель-Шейх (Єгипет)

(Єгипет) Анталія (Туреччина);

(Туреччина); Ерзурум (Туреччина);

(Туреччина); Кайсері (Туреччина);

(Туреччина); Невшехір (Туреччина);

(Туреччина); Малага (Іспанія);

(Іспанія); Рованіємі (Фінляндія);

(Фінляндія); Гренобль (Франція);

(Франція); Ліон (Франція);

(Франція); Фуншал (Португалія);

(Португалія); Канкун (Мексика);

(Мексика); Сал (Республіка Кабо-Верде).

Зі Львова, Одеси та Харкова:

Хургада (Єгипет);

(Єгипет); Шарм-ель-Шейх (Єгипет)

(Єгипет) Анталія (Туреччина);

(Туреччина); Ерзурум (Туреччина);

(Туреччина); Кайсері (Туреччина);

(Туреччина); Невшехір (Туреччина).

Із Запоріжжя:

Хургада (Єгипет);

(Єгипет); Шарм-ель-Шейх (Єгипет)

(Єгипет) Анталія (Туреччина);

(Туреччина); Ерзурум (Туреччина);

(Туреччина); Кайсері (Туреччина).

Згідно із наказами, авіакомпанія повинна здійснювати не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох на місяць. Права надано з 31.10.2021 року до 26.03.2022 року.

Отримання прав на експлуатацію повітряних ліній не гарантує, що авіакомпанія виконуватиме рейси за цими напрямками.

Відзначимо, раніше авіакомпанія Міжнародні авіалінії України отримала права на експлуатацію повітряної лінії Київ – Домініканська Республіка.