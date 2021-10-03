МАУ отримала права на 37 чартерних напрямків: куди літатиме взимку 2021 / 2022
Джерело:lowcost.ua
Авіакомпанії постійно розпочинають польоти за новими напрямками. "Міжнародні авіалінії України" – не виняток.
Авіаперевізник отримав права на експлуатацію 37 чартерних ліній на період зимової навігації 21 / 22 років. Про це свідчать накази Державіаслужби України №1539 та №1539.
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Так, МАУ дозволили літати із різних міст України до курортів Єгипту, Туреччини, Франції, Іспанії, Португалії, Мексики, Фінляндії та Кабо-Верде.
Куди МАУ зможе літати взимку 2021 / 2022
З Києва:
- Марса Алам (Єгипет);
- Хургада (Єгипет);
- Шарм-ель-Шейх (Єгипет)
- Анталія (Туреччина);
- Ерзурум (Туреччина);
- Кайсері (Туреччина);
- Невшехір (Туреччина);
- Малага (Іспанія);
- Рованіємі (Фінляндія);
- Гренобль (Франція);
- Ліон (Франція);
- Фуншал (Португалія);
- Канкун (Мексика);
- Сал (Республіка Кабо-Верде).
Зі Львова, Одеси та Харкова:
- Хургада (Єгипет);
- Шарм-ель-Шейх (Єгипет)
- Анталія (Туреччина);
- Ерзурум (Туреччина);
- Кайсері (Туреччина);
- Невшехір (Туреччина).
Із Запоріжжя:
- Хургада (Єгипет);
- Шарм-ель-Шейх (Єгипет)
- Анталія (Туреччина);
- Ерзурум (Туреччина);
- Кайсері (Туреччина).
Згідно із наказами, авіакомпанія повинна здійснювати не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох на місяць. Права надано з 31.10.2021 року до 26.03.2022 року.Зверніть увагу! Отримання прав на експлуатацію повітряних ліній не гарантує, що авіакомпанія виконуватиме рейси за цими напрямками.
Відзначимо, раніше авіакомпанія Міжнародні авіалінії України отримала права на експлуатацію повітряної лінії Київ – Домініканська Республіка.