Авіаперевізник отримав права на експлуатацію 37 чартерних ліній на період зимової навігації 21 / 22 років. Про це свідчать накази Державіаслужби України №1539 та №1539.

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Так, МАУ дозволили літати із різних міст України до курортів Єгипту, Туреччини, Франції, Іспанії, Португалії, Мексики, Фінляндії та Кабо-Верде.

Куди МАУ зможе літати взимку 2021 / 2022

З Києва:

  • Марса Алам (Єгипет);
  • Хургада (Єгипет);
  • Шарм-ель-Шейх (Єгипет)
  • Анталія (Туреччина);
  • Ерзурум (Туреччина);
  • Кайсері (Туреччина);
  • Невшехір (Туреччина);
  • Малага (Іспанія);
  • Рованіємі (Фінляндія);
  • Гренобль (Франція);
  • Ліон (Франція);
  • Фуншал (Португалія);
  • Канкун (Мексика);
  • Сал (Республіка Кабо-Верде).

Зі Львова, Одеси та Харкова:

  • Хургада (Єгипет);
  • Шарм-ель-Шейх (Єгипет)
  • Анталія (Туреччина);
  • Ерзурум (Туреччина);
  • Кайсері (Туреччина);
  • Невшехір (Туреччина).

Із Запоріжжя:

  • Хургада (Єгипет);
  • Шарм-ель-Шейх (Єгипет)
  • Анталія (Туреччина);
  • Ерзурум (Туреччина);
  • Кайсері (Туреччина).

Згідно із наказами, авіакомпанія повинна здійснювати не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох на місяць. Права надано з 31.10.2021 року до 26.03.2022 року.

Відзначимо, раніше авіакомпанія Міжнародні авіалінії України отримала права на експлуатацію повітряної лінії Київ – Домініканська Республіка.