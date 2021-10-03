Авіаперевізник отримав права на експлуатацію 37 чартерних ліній на період зимової навігації 21 / 22 років. Про це свідчать накази Державіаслужби України №1539 та №1539.
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Так, МАУ дозволили літати із різних міст України до курортів Єгипту, Туреччини, Франції, Іспанії, Португалії, Мексики, Фінляндії та Кабо-Верде.
Куди МАУ зможе літати взимку 2021 / 2022
З Києва:
- Марса Алам (Єгипет);
- Хургада (Єгипет);
- Шарм-ель-Шейх (Єгипет)
- Анталія (Туреччина);
- Ерзурум (Туреччина);
- Кайсері (Туреччина);
- Невшехір (Туреччина);
- Малага (Іспанія);
- Рованіємі (Фінляндія);
- Гренобль (Франція);
- Ліон (Франція);
- Фуншал (Португалія);
- Канкун (Мексика);
- Сал (Республіка Кабо-Верде).
Зі Львова, Одеси та Харкова:
- Хургада (Єгипет);
- Шарм-ель-Шейх (Єгипет)
- Анталія (Туреччина);
- Ерзурум (Туреччина);
- Кайсері (Туреччина);
- Невшехір (Туреччина).
Із Запоріжжя:
- Хургада (Єгипет);
- Шарм-ель-Шейх (Єгипет)
- Анталія (Туреччина);
- Ерзурум (Туреччина);
- Кайсері (Туреччина).
Згідно із наказами, авіакомпанія повинна здійснювати не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох на місяць. Права надано з 31.10.2021 року до 26.03.2022 року.
Відзначимо, раніше авіакомпанія Міжнародні авіалінії України отримала права на експлуатацію повітряної лінії Київ – Домініканська Республіка.