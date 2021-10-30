Прогулянка містом

Вулиці Мардіна, які різко ведуть вгору та вниз схилами – ідеальне місце для того, щоб заблукати. Споруди тут побудовані за принципом Єрусалиму.

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При цьому покладатися на google-карти – марно, тому гуляйте, але не відставайте від групи, якщо мандруєте з екскурсією й хочете почути всі цікавинки саме від гіда.

Мардін Знаходиться на північ від кордону з Сирією та на захід від кордону з Іраком. Тут живуть не тільки турки, а й курди, християни, сирійці та діаспора вірмен. Розташований між річками Тигр та Євфрат, а з висоти пташиного польоту відкриваються види на Месопотамську низовину. Місто було частиною Ассирії, пережило монгольські завоювання та османське панування.

Віслюки не тільки для розваг, а й для корисної роботи – прибирання міста / Фото 24 каналу

Захоплюють подих не тільки мечеті чи цитадель на пагорбі, а й вузькі вулиці, де будівлі будували близько одна до одної, щоб створити затінок.

У спеку – це просто порятунок / Фото 24 каналу

Чи старовинні двері з двома ручками, де кожна стукає по-своєму (розумний винахід, щоб зрозуміти, до жінки чи чоловіка збирається гість).

Двері у старому місті / Фото 24 каналу

Культура диктує свої правила й про те, що ісламський світ свого часу був драйвером науки та освіти, про що яскраво свідчать заклади медресе (тут вивчали не тільки іслам, а й логіку, математику, філософію – 24). Однією із показових споруд є Зінчіріє, відома своїми ребристими куполами.

Під час візиту не пропустіть можливість піднятися на дах / Фото Samet Karaboğa

Старе місто внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Основні архітектурні риси місто увібрало під час правління династії Артукідів (XII-XV століття). Туризм тут розквітнув з новою силою, коли туристи почали цікавитися Месопотамією.

Ще одне знакове місце – Улу Камі, або Велика мечеть, найстаріша в місті. Побудована в ХІ столітті, пізніше відреставрована в ХІІ столітті, вона відрізняється різьбленим мінаретом.

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Але особливим Мардін стає після заходу сонця – місто наповнюється новими звуками, у кафешках на дахах стає людно.

Зустріньте вечір на оглядовому майданчику чи у кафе / Фото 24 каналу

Смаки й аромати міста

Блукаючи вулицями чи завітавши на базар, ви побачите пірамідки з ароматного мила. Воно виготовляється з чистої оливкової олії та олії дикої фісташки. Популярністю користується й апельсинове мило помаранчевого кольору. Його часто рекомендують для чутливої ​​та проблемної шкіри.

Фотолокація у центрі / Фото Flickr

Також серед туристів популярністю користуються пряні сухарики, які печуть у пекарнях старого міста та на ринках. Раніше їх брали в дорогу купці, що мандрували з караванами, а зараз це одна із найсмачніших знахідок.

Вони дуже смакують до традиційного чаю / Фото Flickr

Ще одне відкриття – ассирійське вино. У Мардині вдосталь магазинів, де можна продегустувати напій й запастися пляшкою. Винороби кажуть, що досі використовують знання, які їх давні предки передавали ще за панування Османської імперії. Звісно, сучасні технології теж пробираються на ринок, але поки що ці вина – більш місцева історія.

Один із різновидів сухого червоного вина / Фото Assyrian Wine Shiluh

Насправді наразі є багато різновидів асирійського вина й за бажання кожен зможе знайти щось на свій смак.

Свято у ресторані / Фото 24 каналу

До речі, про небуденний відпочинок й ресторани. Тут вам готові влаштувати справжнє шоу із танцями та музикою й здивувати стравами та подачею.

Ось, наприклад, ягня з рисом / Фото 24 каналу

Шахмаран: цариця змій

Ця міфічна істота, наполовину жінка та наполовину змія, зустрічається у фольклорі Туреччини, Ірану та інших східних країн. Тож не лякайтеся, якщо зустрінете в сувенірних крамницях її зображення. А ще, можливо, ви читали версії історій про Шахмаран у збірці казок "Тисяча й одна ніч".

Картини на вулицях міста / Фото 24 каналу

Дара – легендарне місто

У 30 км на південний схід від провінції Мардін розташоване древнє місто Дара. Засноване на початку VI століття нашої ери античне місто спочатку отримало назву Анастасіополіс. Це одне з найвідоміших стародавніх міст верхньої Месопотамії.

Античне місто вражає / Фото 24 каналу

Дара Місто було одним з найбільш населених районів Месопотамії й важливим поселенням вздовж знаменитого Шовкового шляху. Воно роками служило останнім оплотом Візантійської імперії. Зараз туристи зупиняються тут, щоб відвідати унікальний некрополь. Розкопки тут почалися понад 30 років тому й зараз комплекс приймає багато відвідувачів.

Руїни стародавнього міста Дара розкидані на великій площі 9 км і переважно висічені у скелях / Фото 24 каналу

Як дістатися

Найзручніші рейси – зі Стамбулу (виконують авіакомпанії Turkish Airlines та Pegasus Airlines). Нова будівля аеропорту з'явилася у 2014 році.

Є автобуси (dolmuş) з Шанлиурфи. Місто пов'язане з регіоном добре заасфальтованими автомагістралями, тому цей маршрут теж виглядає прийнятним, якщо ви не любите літати.

Туреччина до кінця 2021 року продовжила вимогу для туристів щодо тестів і вакцинації. Також допускається пред'явлення довідки про одужання від COVID-19 протягом останніх 6 місяців.