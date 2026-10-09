Пошуки коротких подорожей зросли на 500%: до чого тут марафони в Європі

Біг стає для мандрівників не лише спортивним випробуванням, а і приводом відвідати нове місто. Туристи планують поїздки заради марафонів, але водночас шукають, де провести час після фінішу, що скуштувати та які місця побачити.

Тенденція отримала назву race-cation – це формат відпочинку, який поєднує участь у спортивних заходах із туристичною програмою. Особливо популярним він стає восени, коли в різних містах Європи відбуваються марафони та змагання HYROX. Про це пише Euronews із посиланням на дослідження туристичної компанії Bokun.

Чому цей формат набирає популярності?

Такий формат приваблює людей, які цікавляться здоровим способом життя, фізичною активністю та подорожами. Спортивна подія стає приводом відвідати місто, у якому мандрівник, можливо, раніше не бував. А обмежений час не обов'язково стає перешкодою: туристичну програму можна спланувати так, щоб за день побачити найцікавіше.

Інтерес до цього формату підтверджують дані пошукових запитів. За інформацією Bokun, кількість пошуків фрази "марафон за кордоном" у Google за рік зросла приблизно на 1255%. У 2026 році інтерес до закордонних марафонів досяг історичного максимуму.

Зростання помітне і у соціальних мережах. Відео про найкращі місця для участі в HYROX та маршрути для марафонських подорожей у тіктоці набирають тисячі переглядів. Важливу роль відіграє і сезонність: 42% марафонів у світі відбуваються восени, а на жовтень припадає 23% усіх таких подій.

У яких європейських містах найбільше зросла зацікавленість короткими подорожами?

Щоб з'ясувати, як спортивні події впливають на туристичний інтерес, Bokun проаналізувала дані Google Trends за останні 30 днів. Найбільше зростання зафіксували:

Гамбург: кількість пошуків "що робити в Гамбурзі" зросла на 500% за останній місяць.

кількість пошуків "що робити в Гамбурзі" зросла на 500% за останній місяць. Лісабон: запити про те, чим зайнятися в місті за один день, збільшилися на 400%.

запити про те, чим зайнятися в місті за один день, збільшилися на 400%. Мюнхен: інтерес до одноденних маршрутів зріс на 250%.

інтерес до одноденних маршрутів зріс на 250%. Берлін: кількість пошуків про те, що можна побачити за день, збільшилася на 119%.

кількість пошуків про те, що можна побачити за день, збільшилася на 119%. Будапешт: запити "24 години в Будапешті" зросли на 84%.

запити "24 години в Будапешті" зросли на 84%. Амстердам: інтерес до одноденної програми перебування в місті збільшився на 70%.

Що туристи планують робити після марафону?

Поєднання спортивних подій із короткими подорожами перетинається з іншим туристичним трендом micro-cations, або мікровідпустками. Це короткі поїздки, під час яких мандрівники намагаються отримати максимум вражень за обмежений час. Іноді для знайомства з містом вони виділяють лише 24 години.

Туристи також шукають можливості познайомитися з місцевою культурою через організовані екскурсії, тематичні тури та інші враження. За даними Bokun, за останні 12 місяців помітно збільшився інтерес до одноденних екскурсій у європейських містах.

Місцева кухня також стає важливою частиною короткої подорожі. Наприклад, за рік кількість пошуків кулінарних майстер-класів у Лісабоні збільшилася на 488%. Інтерес до гастрономічних турів у Римі зріс на 94%. Це свідчить про прагнення мандрівників наповнювати навіть короткі поїздки різноманітними враженнями.