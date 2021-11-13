Мандрівники з Європи, Азії, Океанії: зросла кількість туристів, які в'їжджають в Україну
13 листопада 2021 , 17:59Читать новость на русском
Джерело:"Новое время"
Упродовж перших 9 місяців 2021 року в Україну прибули понад 3 мільйона іноземців. Це на 12,6% більше мандрівників, ніж за аналогічний період у 2020 році.
Левова частка туристів – жителі Європи. Вони становлять 70% від усіх туристів.
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Також 25,5% становлять мандрівники з Азії. Ще 3% – туристи з Північної Америки, 1,4% – з Африки. Ще 0,6% туристів становлять жителі Океанії. А 0,2% – жителі Південної Америки.
Показники 2020 року
- Упродовж перших 9 місяців 2020 року в Україну прибули:
- 79,2% туристів з Європи;
- 17,7% мандрівників з Азії;
- 1,5% туристів – з Північної Америки;
- 0,7% мандрівників – з Океанії;
- 0,7% туристів – з країн Африки.
Українці можуть подорожувати до ЄС
- Євросоюз 9 листопада виключив Україну з "зеленого" списку.
- Водночас вакциновані мандрівники можуть не скасовувати подорожі.
- Наразі для українців відкритими залишають 15 країн ЄС: Кіпр, Естонія, Хорватія, Нідерланди, Чехія, Австрія, Данія, Бельгія, Ірландія, Швеція, Франція, Словаччина, Іспанія, Греція та Латвія.