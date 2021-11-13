Мандрівники з Європи, Азії, Океанії: зросла кількість туристів, які в'їжджають в Україну

13 листопада 2021 , 17:59
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Джерело:

"Новое время"

Упродовж перших 9 місяців 2021 року в Україну прибули понад 3 мільйона іноземців. Це на 12,6% більше мандрівників, ніж за аналогічний період у 2020 році.

Левова частка туристів – жителі Європи. Вони становлять 70% від усіх туристів.

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Також 25,5% становлять мандрівники з Азії. Ще 3% – туристи з Північної Америки, 1,4% – з Африки. Ще 0,6% туристів становлять жителі Океанії. А 0,2% – жителі Південної Америки.

Показники 2020 року

  • Упродовж перших 9 місяців 2020 року в Україну прибули:
  • 79,2% туристів з Європи;
  • 17,7% мандрівників з Азії;
  • 1,5% туристів – з Північної Америки;
  • 0,7% мандрівників – з Океанії;
  • 0,7% туристів – з країн Африки.

Українці можуть подорожувати до ЄС

  • Євросоюз 9 листопада виключив Україну з "зеленого" списку.
  • Водночас вакциновані мандрівники можуть не скасовувати подорожі. 
  • Наразі для українців відкритими залишають 15 країн ЄС: Кіпр, Естонія, Хорватія, Нідерланди, Чехія, Австрія, Данія, Бельгія, Ірландія, Швеція, Франція, Словаччина, Іспанія, Греція та Латвія.
Автор: Мар'яна Бекало