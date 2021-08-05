Відомі тревел-блогери та ведучі реаліті "У кого більше?", що показував Новий канал, Макс Узол та Оля Манько з'їздили до Одеси. Вони показали багато непопсових локацій, і про пляжі не забули!

Читайте також Як підготувати авто до літньої мандрівки: корисні поради водіям

Ми, як і більшість людей, приїжджаємо в Одесу, щоб покупатись у морі. Пляжів тут безліч: Ланжерон, Аркадія, Відрада. Але вони такі людні, що інколи взагалі неможливо знайти собі місця, – каже Макс.

Тому тревел-подружжя вирішило показати менш популярні пляжі міста, де не так багато людей, а умови – не гірші.

Нудистський пляж

Щоб туди дібратись, потрібно пройти через санаторій Чкалова в сторону моря. Спочатку дійдіть до сходів, спустіться до траси здоров'я та поверніть ліворуч. Побачите пляж "Лагуна", а збоку широкий прохід на ще один незакритий пляж – ви на місці, – розповідає блогер.

Він додає, що їм цей пляж дуже подобається, бо тут тихо, спокійно, немає багато людей, не гримить музика. До речі, хоч це і нудистський пляж, та людей голяка дуже мало.



Нудистський пляж в Одесі / Фото Нового каналу

За його словами, нудисти засмагають, загалом, трохи далі, в скелях поряд, а на пляжі люди з дітьми, з собаками. Тут зупиняються навіть з наметами.

Пляж "Лагуна"

Цей пляж розташований одразу праворуч від нудистського. Кілька років тому це була відгороджена бетонною стіною бухта екс-депутата-мільярдера. Зараз загорожу зруйнували, – зазначає Макс.

Тут встигли "окультурити" територію: лежаки в оренду здають, пиво продають.



Пляж "Лагуна" в Одесі / Фото Нового каналу

Собачий пляж

Це ще одне дике місце в Одесі. Мені подобається, що тут дуже широка берегова лінія, багато піску. Можна пограти у волейбол! Тішить, що немає лежаків. В цілому, якщо ви готові купатись в морі разом із кудлатими, то це класний пляж, – ділиться Узол.



Собачий пляж в Одесі / Фото Нового каналу

Пляж у Чорноморському яхт-клубі

Це справді унікальна локація, бо з'явилася буквально цього року. Доступ туди – напівзакритий, але пройти на територію можна, якщо замовити хоч якусь водну екскурсію від 100 гривень. Відкриємо ще один секрет: на вході цього не перевіряють. Просто питають назву судна, на яке ти йдеш, – каже блогер.

За його словами, пляж розташований в самому кінці яхт-клубу. Він гарненький, але дуже малий.



Пляж у Чорноморському яхт-клубі / Фото Нового каналу

Щоправда, є важливий момент: купатись тут заборонено. Однак тревел-подружжя запевняє, що тут прекрасний вид на розкішні яхти, тому отримаєте естетичну насолоду і купу гарних фото в Instagram.

Відзначимо, раніше Макс Узол і Оля Манько розповіли, що подивитися на одному з найпопулярніших курортів України – Арабатській Стрілці.

Крім того, вони побували у селі Шаян, що на Закарпатті, де залізли у секретну місцину – ртутні штольні.