Патології людських плодів і опудало зубра: 3 незвичайні музеї Львова, які здивують

Львів приховує чимало незвичних місць, про які знають навіть не всі місцеві жителі. Окрім популярних туристичних локацій, тут є чимало незвичних музеїв, які зможуть по-справжньому здивувати та вразити.

Якщо ви вже побували у найвідоміших місцях міста або просто шукаєте нові враження, варто додати до маршруту кілька менш розрекламованих музеїв, пише 24 Канал. Вони не є відомі серед туристів, але точно здатні здивувати своїми експозиціями та особливою атмосферою.

Які три музеї у Львові зможуть здивувати?

Музей хвороб людини

Адреса: вул. Пекарська, 52

Один з найнезвичніших музеїв Львова був заснований у 1896 році професором-патологоанатомом Онджеєм Обжутом, який очолив кафедру патологічної анатомії медичного факультету тодішнього Львівського університету, пише Lviv Travel.

Саме він привіз із Карлового університету в Празі перші експонати, що стали основою майбутньої колекції. Відтоді музей поповнюють матеріалами, отриманими під час розтинів, проведених у Львові.

Сьогодні у фондах музею зберігається понад 1800 макропрепаратів – органів із різними патологіями та захворюваннями. Усі вони перебувають у спеціальному розчині формаліну, який дозволяє зберігати експонати протягом багатьох десятиліть. Найстаршим зразкам уже понад 150 років.

Окрім цього, колекція налічує більш як 2500 патогістологічних препаратів, які демонструють мікроспопічні прояви різноманітних хвороб. Тут також представлені паразити та віруси, які вже не трапляються в природі.

Особливу увагу відвідувачів привертають препарати з патологіями людського плода, які свого часу привіз сам засновник музею. Серед найрідкісніших експонатів – зразки прокази та віспи, оскільки ці захворювання практично зникли завдяки розвитку медицини.



Патології людського плода / Фото з сайту Vovando Blog

Колекція постійно поповнюється унікальними випадками. Одними з найновіших експонатів стали легені, уражені COVID-19, які тепер представлені поряд зі зразками раку, туберкульозу та інших важких захворювань.

Зверніть увагу, що музей відчиняють за попереднім записом, тому для уточнення деталей щодо екскурсії варто подзвонити за зазначеним номером (+380970378949).

Державний природознавчий музей НАН України

Адреса: вул.Театральна, 8

Графік роботи: середа – неділя , з 11:00 до 18:00

Основу експозиції музею становить унікальна колекція графа Володимира Дідушицького, яку він збирав під час численних подорожей та наукових експедицій. Музей у Львові працює з 1880-х років на постійній основі. Його колекція внесена до світових музейних каталогів і неодноразово відзначалася на міжнародних виставках.

Серед найвідоміших експонатів музею – перша в Європі повністю збережена туша волохатого носорога та мамонт, знайдений у селі Старуня на території сучасної Івано-Франківської області.

Не менш цікава історія пов’язана із зубром. Тривалий час саме цього експоната бракувало в колекції, оскільки право полювати на зубрів мав лише імператор. Щоб отримати омріяну тварину для музею, Володимир Дідушицький погодився віддати монархові один зі своїх маєтків.

Зоологічний музей ЛНУ

Адреса: вул.Грушевського, 4

Графік роботи: понеділок – п’ятниця (середа - вихідний) з 10:00 до 18:00 (перерва на обід 13:00-14:00).

Зоологічний музей ЛНУ імені Івана Франка є одним із найстаріших університетських музеїв Європи, пише Virtual. Його історія розпочалася ще у 1784 році, а сьогодні він зберігає одну з найбагатших природничих колекцій України.

Фонди музею налічують понад 178 тисяс експонатів, із яких близько 10 тисяч представлені в експозиції. Тут можна побачити представників тваринного світу з усіх континентів і різних куточків планети.

Особливу цінність становлять колекції безхребетних, серед яких губки, молюски, корали та інші морські організми, зібрані в Адріатичному, Червоному й Середземному морях.

Гордістю музею є орнітологічна колекція, що охоплює понад тисячу видів птахів – приблизно десяту частину всього світового різноманіття.

У 2003 році Зоологічний музей включили до міжнародного Каталогу музеїв світу, а через 2 роки його експозицію та наукові фонди внесли до переліку об’єктів, що становлять національне надбання України.