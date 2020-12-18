Французький Лувр на аукціоні продав за 80 тисяч євро можливість побачити "Мону Лізу" без захисного скла.

Про те, що один з найвідвідуваніших музеїв світу Лувр, що розташований у Парижі, на аукціоні продав незнайомцю "побачення" із шедевром світового мистецтва, розповіли у "ТСН.Ранок".

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Раз на рік картину оглядають спеціалісти. Цього разу до них приєднається переможець торгів.

Незвичний аукціон влаштували через фінансову кризу, яка спіткала музей на тлі пандемії. До карантину його відвідували близько 10 мільйонів людей на рік, цього року він втратив приблизно 90 мільйонів євро.



Музей Лувр / wmuseum.ru

Окрім "побачення" з Моною ЛІзою на торги виставляли персональну екскурсію з директором музею. Її придбали за 38 тисяч євро і стільки ж заплатили за можливість погуляти порожнім Лувром уночі.

Варто зазначити, що картину постійно зберігають під куленепробивним склом після того, як у 1956 році відвідувач хлюпнув на витвір мистецтва сірчаною кислотою. Того самого року інший відвідувач кинув у Джоконду камінь, пошкодивши фарбу. Відтоді нікому не вдавалося побачити картину без захисту, окрім працівників музею та фахівців, які періодично її оглядають.