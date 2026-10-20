У грудні плюсова температура: яке італійське містечко стане вашим фаворитом для подорожі взимку

Шукаєте місто в Італії для зимової подорожі без натовпів туристів? Зверніть увагу на Лукку в Тоскані. Тут панує спокійна атмосфера, а навіть у грудні середня температура повітря становить близько +12 градусів. Тож можна неквапливо гуляти старовинними вуличками, милуватися історичною архітектурою та насолоджуватися атмосферою міста.

Тоскана в центральній Італії відома мальовничими пагорбами, виноградниками та архітектурою епохи Відродження. Окрім Флоренції та Пізи, у регіоні є Лукка – місто, яке журналістка видання Express Хлоя Добінсон відвідала у вересні і куди хотіла б повернутися. Вона розповіла про його найцікавіші пам'ятки та переваги зимової подорожі.

Чим Лукка відрізняється від інших туристичних міст Тоскани?

Одна з головних переваг Лукки – це компактний історичний центр, який зручно досліджувати пішки. Журналістці вдалося оглянути місто за пів дня без громадського транспорту. Водночас для неквапливих прогулянок і відвідування музеїв краще виділити цілий день або навіть кілька днів.

Найвідоміша пам'ятка міста – це кільце ренесансних мурів завдовжки близько 4 кілометрів. Їх збудували у 16 – 17 століттях для оборони, а сьогодні тут облаштована зелена алея, якою можна гуляти або їздити на велосипеді. Звідси відкриваються краєвиди на історичну частину Лукки.

Атмосфера міста Лукка: дивитись відео

Ще одне знакове місце – це площа П'яцца-дель-Анфітеатро. Вона має овальну форму, адже розташована на місці давнього римського амфітеатру. Навколо площі стоять кольорові будинки, працюють кафе й ресторани.

Журналістка обідала в одному з місцевих закладів і замовила равіолі з м'ясом дикого кабана за 9,60 євро. Проте порція виявилася невеликою. Тому, обираючи заклад у популярному туристичному місці, варто враховувати не лише ціни, а й розмір страв.

Які пам'ятки варто побачити?

Серед найцікавіших місць міста – середньовічна вежа Торре-Ґуїніджі. Її особливістю є дуби, що ростуть у саду на вершині. Відвідувачі можуть піднятися нагору, щоб побачити теракотові дахи Лукки та пагорби Тоскани. Варто також відвідати собор Сан-Мартіно, відомий романською архітектурою, оздобленим мармуровим фасадом і колекцією релігійних творів мистецтва.

Собор Сан-Мартіно / фото Canva

Серед інших визначних споруд: базиліка Сан-Фредіано з мозаїчним фасадом і церква Сан-Мікеле-ін-Форо, розташована на історичній площі в центрі міста. Завдяки близькому розташуванню пам'яток Лукка підходить для прогулянок без поспіху: дорогою можна оглядати старовинну архітектуру, відпочивати на площах і заходити до місцевих закладів.

Чому Лукку варто відвідати взимку?

У листопаді та грудні в Лукці зазвичай менше туристів, тому це гарний час для знайомства з музеями, історичними церквами та традиційними ресторанами. Середня температура повітря в листопаді становить близько 15 градусів тепла, а в грудні приблизно 12 градусів. Проте мандрівникам варто бути готовими до прохолоди і більшої ймовірності дощів.

Де розташована Лукка: дивитись на картах