Пасажирам доведеться платити більше: які 5 авіакомпаній змінили правила розподілу місць

Плануєте далекомагістральний переліт? Будьте готові до нових правил від групи Lufthansa. Відтепер за зміну призначеного під час реєстрації місця доведеться платити додатково, що неодмінно вплине на бюджет вашої мандрівки.

Нові умови вже зачепили не лише один бренд, а всю Lufthansa Group, тож пасажирів попередили про ширший перегляд правил. Як повідомляє The Sun, додаткова оплата стосується зміни місця після автоматичного призначення під час реєстрації.

Які авіакомпанії Lufthansa Group змінили правила?

Йдеться про Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines та Discover Airlines. За даними видання, нова політика діє з 1 липня 2026 року і поширюється на економ-клас, а також на преміум-економ на далекомагістральних рейсах.

Сума доплати не є фіксованою. Вона залежить від маршруту, аеропорту вильоту та часу бронювання, а остаточну ціну пасажир бачить лише під час онлайн-реєстрації.

Скільки коштуватиме зміна місця?

Вартість залежатиме від маршруту та аеропорту вильоту. За даними Travel Mole, на багатьох міжконтинентальних рейсах Austrian Airlines, Brussels Airlines та Lufthansa зміна стандартного місця в економкласі коштуватиме від 25 до 45 євро.

У Lufthansa Group пояснили, що нова система має зробити тарифи більш прозорими, щоб пасажири оплачували лише ті додаткові послуги, якими дійсно хочуть скористатися. При цьому в компанії зазначили, що й надалі намагатимуться розсаджувати сім'ї поруч, коли це буде можливо.

Хто може уникнути доплати за місце?

Платити доведеться не всім. Зміни не торкнуться пасажирів із гнучкими тарифами, а також частини учасників програм лояльності. У компанії фактично залишили механізм, який дозволяє заробляти на тих, хто хоче трохи більше комфорту або не готовий летіти на місці, призначеному автоматично.