Лоукостер Wizz Air виконуватиме польоти з Києва в Абу-Дабі

Вперше за 10 років авіакомпанія Wizz Air запустила рейс в "Бориспіль". Тепер в головний аеропорт України буде літати "дочка" авіаперевізника – Wizz Air Abu Dhabi.

Лоукостер вже здійснив перший рейс за напрямком "Бориспіль" – Абу-Дабі. Політ відбувся 3 липня.

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У перші два тижні Wizz Air літатиме до Борисполя тільки раз на тиждень – у суботу. З 20 липня і до кінця місяця додасть перельоти у вівторок. Але вже з кінця серпня компанія планує виконувати три рейси на тиждень – щовівторка, четверга та неділі.

Цей маршрут з'єднує міжнародний аеропорт Абу-Дабі з міжнародним аеропортом "Бориспіль", створюючи можливості як для бізнес-подорожей, так і для відпочинку в Україні та ОАЕ, – заявили в авіакомпанії.

Мінімальна ціна авіаквитків починається від 840 – 940 гривень в одну сторону з урахуванням перевезення маленької ручної поклажі. Однак число рейсів з такими цінами обмежена.

Відзначимо, раніше Wizz Air заявив про запуск чотирьох нових авіарейсів зі Львова.

Крім того, український лоукостер SkyUp розширює польотну програму до Греції. Зокрема, запускає рейси з Одеси до Салоніків.