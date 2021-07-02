Польоти розпочнуть здійснюватися з 6 липня. За цим напрямком можна буде полетіти раз на тиждень – у вівторок.

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Розклад рейсів

Одеса 19:20 – Салоніки 21:05, вівторок

Салоніки 22:05 – Одеса 23:45, вівторок

Вартість авіаквитків

Авіаквитки можна купити за ціною від 2 800 гривень в одну сторону, від 5 600 гривень в обидві. У цю вартість входить перевезення тільки одного місця ручної поклажі з вагою до 9 кілограмів і габаритами до 55х40х20 сантиметрів.

Пасажири можуть докупити багаж окремо або вибрати дорожчі авіаквитки з включеним багажем і розширеною нормою перевезення ручної поклажі.

Умови в'їзду до Греції

З 14 травня 2021 року українці можуть відвідати Грецію з метою туризму. Для цього потрібно:

перед вильотом заповнити декларацію на урядовому сайті travel.gov.gr

пройти повну вакцинацію від COVID-19. З моменту отримання останньої дози щеплення повинно пройти не менше 14 днів

як підтвердження – сертифікат вакцинації, виданий країною, де зроблене щеплення. У ньому повинні бути вказані: ім'я людини як в паспорті, назва препарату, число отриманих доз і дата їх введення

Якщо турист не пройшов вакцинацію, то він може в'їхати на територію країни, пред'явивши негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття.

Водночас відвідати Грецію матимуть змогу й ті, хто вже перехворів на коронавірус, та має відповідне підтвердження – довідка або позитивний ПЛР-тест, зроблений від 2 до 9 місяців до цього.

За даними Worldometer, станом на 30 червня 2021 року в Греції виявлено 422 456 випадків зараження коронавірусом, з них 12 687 летальних.

Відзначимо, раніше лоукостер заявив, що здійснюватиме польоти з Києва на грецькі острови – Корфу, Родос та Крит.

Також SkyUp планує відкрити прямі рейси між Баку і Львовом з 5 липня. Ще авіакомпанія розширює польотну програму і додає маршрути до Даламана з Києва та до Бодрума зі Львова.

Крім того, SkyUp Airlines розпочав виконувати польоти у хорватські Пулу, Спліт і Дубровник.