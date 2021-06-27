Лоукостер Pegasus Airlines відкриває ще один рейс з Одеси до Туреччини: деталі

Лоукостер Pegasus Airlines поновить авіасполучення між Одесою та Анкарою. Рейси відбуватимуться двічі на тиждень в нічний час.

Компанія вже отримала всі необхідні дозволи для здійснення повітряного маршруту. Перший рейс відбуватиметься 13 липня.

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Що відомо про рейс Анкара – Одеса

Графік польотів

З Одеси: щосереди та щосуботи о 03:20 та прилітатиме в Туреччину о 04:50.

Зворотний рейс з Анкари буде відбуватися по вівторках та п'ятницях о 23:45 з прибуттям о 01:20.

Яка вартість квитків

Продажі квитків вже відкрито. Квиток у два боки з багажем до 20 кілограмів коштуватиме від 120 доларів.

У форматі найнижчого тарифу з ручною поклажею з габаритами до 55х40х20 сантиметрів вартість квитків туди й назад складатиме від 105 доларів.

Деталі про рейс

Рейс поновили після 4-річної перерви. Його скасовувати через низький попит, пасажири з Одеси частіше бронювали місця на рейс до Стамбулу. Однак, через пандемію запровадили обмеження на кількість рейсів.

У 2021 році Pegasus Airlines отримав дозвіл на поновлення обох рейсів. У компанії пояснили, що повернення рейсу Анкара – Одеса обґрунтоване підвищеним попитом туристів.

Уряд Туреччини не запроваджував обмежень та не має вимог обов’язкової вакцинації до Туристів.