На Землі досі існують місця, де не ступала нога людини: де вони розташовані

Попри технічний прогрес та супутникові знімки, на нашій планеті досі існують величезні території, які залишаються абсолютно недоторканими. Від закритих кригою океанічних хребтів до священних гірських вершин та затоплених печер – ці дивовижні місця бережуть свої таємниці від людського ока.

Британське видання Daily Mail зібрало добірку найзагадковіших і найменш досліджених місць Землі. Розповідаємо, де вони розташовані та чому люди досі їх не підкорили.

Де на Землі залишаються території, яких не торкнулася людина?

Одним із найяскравіших прикладів є Земля Марі Берд у Західній Антарктиді. Це одна з небагатьох територій світу, яка не належить жодній державі та має статус Terra Nullius – "нічийна земля". Площа цього регіону становить близько 1,61 мільйона квадратних кілометрів, що можна порівняти з територією Аляски.

Земля Марі Берд у Західній Антарктиді / фото Вікіпедії

За оцінками науковців, 99,6% Землі Марі Берд залишається незайманою дикою природою, тоді як загалом в Антарктиді недоторканими є близько 32% територій. Попри десятиліття досліджень, величезні простори цього регіону люди так і не відвідали через екстремальні морози та складний рельєф.

Водночас ця територія має велике наукове значення. Саме тут розташований льодовик Туейтс, який уважно досліджують вчені, адже його зміни можуть істотно вплинути на підвищення рівня Світового океану.

Ще одним малодослідженим місцем є Північний лісовий комплекс у М'янмі. Він займає понад 30 тисяч квадратних кілометрів та є одним із найбільших масивів незайманого лісу в Південно-Східній Азії. За оцінками дослідників, тут мешкає близько 6 тисяч видів живих організмів, із яких приблизно 1500 не зустрічаються більше ніде у світі.

Північний лісовий комплекс у М'янмі / фото Reddit

Через політичний конфлікт доступ до цієї території протягом останніх десятиліть був суттєво обмежений, тому найвіддаленіші райони лісу залишаються практично недослідженими.

Чому деякі вершини світу так і не підкорили альпіністи?

Не всі гори залишаються недоторканими через складність сходження. Найвищою непідкореною вершиною світу вважається Гангхар Пуенсум у Бутані висотою 7550 метрів. Для місцевих жителів ця гора є священною, адже, згідно з їхніми віруваннями, на її вершині мешкають божества.

Гангхар Пуенсум у Бутані / фото Gradythebadger

У 1980-х роках альпіністи намагалися здійснити сходження, однак поверталися назад із поваги до місцевих традицій. У 1994 році влада Бутану заборонила сходження на вершини, вищі за 6000 метрів, а вже у 2003 році повністю заборонила альпінізм у країні.

Схожа історія і з непальською горою Мачапучаре, яку також вважають священною. У 1957 році британська експедиція підійшла приблизно на 150 метрів до вершини, але повернула назад, виконавши обіцянку не ступати на неї. Після цього дозволів на сходження більше не видавали.

Водночас існують вершини, які залишаються непідкореними через надзвичайну небезпеку. Такою є Сумма-Рі на кордоні Пакистану та Китаю. Попри відсутність офіційної заборони, дістатися вершини майже неможливо через відсутність доріг, базових таборів, складний льодовиковий рельєф і високу лавинну небезпеку.

Ще один приклад гірський хребет Nyainqêntanglha East у Тибеті. Із 164 вершин, висота яких перевищує 6000 метрів, 159 досі залишаються непідкореними.

Гірський хребет Nyainqêntanglha East у Тибеті / фото Travel oriented from

Які таємниці приховують океани та найбільші печери світу?

Не менш загадковими залишаються океанські глибини та підземний світ. За оцінками Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, на карту нанесено лише 28,7% морського дна, а безпосередньо люди спостерігали лише 0,001% його площі.

Одним із найменш досліджених місць є хребет Гаккеля у Північному Льодовитому океані. Це підводний вулканічний хребет довжиною близько 1800 кілометрів, який лежить на глибині до 5100 метрів під товщею льоду. Лише незначну частину цього району вдалося дослідити.

Не менш загадковими є сеноти Юкатану в Мексиці – величезні системи затоплених печер. На півострові налічується приблизно 7000 сенотів, але для відвідування відкрито лише 142, тобто близько 98% цих природних утворень залишаються недослідженими. Дослідники припускають, що всередині може існувати ще близько 1000 кілометрів невідомих проходів.

Досліджені сеноти Юкатану в Мексиці / фото Jess Wandering

Серед найбільш загадкових підземних місць також залишається печера Ханг Сон Дунг у В'єтнамі – найбільша у світі. Хоча її головний прохід уже нанесений на карту, дослідники продовжують знаходити нові камери та тунелі. Лише у 2019 році експедиція відкрила додаткові порожнини, які збільшили відомий об'єм печери ще на 1,6 мільйона кубометрів.