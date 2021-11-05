Про такі правила розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами.

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Потрібно готуватись наперед, аби не було скарг, – Ляшко

Поселяти в готелях, запевнив глава МОЗ, будуть лише вакцинованих.

Ми вже прописали у вже чинній постанові, що для вакцинованих гірськолижні курорти в Україні, не тільки Буковель, працюватимуть. І зараз коли продаються, заздалегідь бронюються готелі, то треба це розуміти – щоб потім не було ніяких оскаржень,

– сказав Ляшко.

Для того, аби скористатись канатною дорогою, потрібен COVID-сертифікат, проте це створюватиме відпочивальникам багато незручностей. Тому готелям запропонують видавати вакцинованим гостям спеціальні браслети.

Подібна практика вже існує в певних ТРЦ

Ляшко розповів, що за схожими правилами уже працюють деякі торгово-розважальні центри. Наразі МОЗ налагоджує співпрацю з Асоціацією готелів.

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Яка ситуація з коронавірусом в Україні

Станом на 5 листопада в Україні виявили понад 3 мільйони 32 тисячі випадків коронавірусу, з них 70 842 – летальні, одужали більше ніж 2 мільйони 492 тисячі хворих. За останню добу діагноз COVID-19 поставили 26 488 особам, померли 696 хворих, одужали – більше ніж 12 тисяч.