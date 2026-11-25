Лівія – це не лише пустелі та нафтові родовища. На її території збереглися стародавні грецькі й римські міста, а серед пісків Сахари працює масштабна система водопостачання. Крім того, країна має незвичайну культурну спадщину та цікаву політичну історію.

З посиланням на Young Pioneer Tours та Atlas Obscura, розповідаємо найцікавіші факти та локації Лівії.

Які природні особливості вирізняють Лівію?

Понад 90% території Лівії займає пустеля Сахара. Тут є не лише піщані дюни, а й скелясті плато та оазиси, які забезпечують водою місцеві громади. Населення країни при цьому становить менш як 7 мільйонів людей. Лівія також має середземноморське узбережжя завдовжки понад 1 770 кілометрів – найдовше в Північній Африці.

Ще одна особливість країни – це екстремальна спека. У 1922 році в містечку Ель-Азізія зафіксували температуру аж 58 градусів за Цельсієм. Тоді її визнали світовим рекордом, однак згодом достовірність показника поставили під сумнів і рекорд спростували.

Які сліди стародавніх цивілізацій збереглися в Лівії?

Одна з найвідоміших пам'яток країни – це Лептіс-Магна, стародавнє римське місто неподалік Аль-Хумса. Воно вважається одним із найкраще збережених римських міст у світі. Тут досі можна побачити руїни театрів, лазень і мозаїки.

Римський театр у стародавньому місті Лептіс-Магна / фото Canva

Ще одна важлива пам'ятка – це Кірена, одне з найвпливовіших міст античного грецького світу. Вона розташована на сході країни та відома залишками храмів і скульптур. Місто також було важливим осередком розвитку філософії та медицини.

Чим Лівія дивує економікою, мовами та історією?

Лівія має найбільші доведені запаси нафти в Африці та посідає 9 місце у світі за цим показником. Видобуток нафти десятиліттями залишається основою її економіки. Ще один масштабний проєкт країни – це Велика рукотворна річка. Це розгалужена система підземних трубопроводів, якими прісну воду з давніх підземних водоносних горизонтів доставляють до посушливих регіонів.

Основна мова Лівії – арабська, якою розмовляє понад 95% населення. Але у громадах амазігів збереглися берберські мовні різновиди. На місцеву лексику та географічні назви також вплинули італійська й турецька мови, які є відголосками колоніального та османського минулого.

Де розташована Лівія: дивитись на картах

Які ще незвичайні місця варто побачити в Лівії?

Гори Акакус

Гори Акакус розташовані посеред Сахари та відомі незвичайними скельними утвореннями й численними наскельними малюнками. Вітри та раптові повені протягом тисячоліть формували тут скелі й природні арки, найбільша з яких сягає 150 метрів заввишки.

Гори Акакус / фото Canva

Однак найбільшу цінність цього місця становлять стародавні зображення тварин, сцен полювання та повсякденного життя людей. Вони охоплюють кілька історичних періодів, починаючи приблизно з 12 000 року до нашої ери. На малюнках можна побачити слонів, жирафів, худобу, коней і колісниці. Ці зображення також свідчать про те, як змінювалися клімат і спосіб життя людей у регіоні.

Вулкан Вав-ан-Намус

Посеред пустелі Сахара розташований згаслий вулкан Вав-ан-Намус, який вирізняється темним вулканічним попелом навколо кратера.

Вулкан Вав-ан-Намус / фото Canva

Всередині нього є 3 озера, оточені пальмами, очеретом та іншою болотяною рослинністю. Більшість водойм мають теплу солону воду, але є й прісноводні. Завдяки цьому вулканічний кратер здавна був важливою зупинкою для караванів, які перетинали пустелю.