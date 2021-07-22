Ліверпуль втратив цінність: місто одностайно виключили зі списку ЮНЕСКО

Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО виключив зі списку британське місто Ліверпуль. Це вже 3 об’єкт, що втратив цей спеціальний статус.

Причиною вибуття зі списку всесвітньої спадщини стало будівництво торговельного комплексу Liverpool Waters. Він порушив історичну композицію.

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Чому Ліверпуль виключили зі списку

На черговій сесії комітет всесвітньої спадщини вирішив виключити "Ліверпуль - морське торгове місто" зі списку. Причиною тому є "незворотна втрата характеристик, що вказують видатну загальну універсальну цінність цього об’єкта".

Ліверпуль внесли до переліку у 2004 році. До списку потрапили 6 ділянок в історичному центрі міста. Вони є свідченням розвитку одного з найбільших у світі торгових центрів XVIII–XIX століть.

У 2012 році уряд міста ухвалив рішення щодо будівництва торговельного комплексу. В ЮНЕСКО на це зреагували миттєво: висловили занепокоєння та внесли Ліверпуль до списку об’єктів, що знаходяться під загрозою знищення. Нещодавно місцева влада затвердила ще й будівництво стадіону в буферній зоні неподалік історичних місць.

Комітет вважає, що ці споруди завдають шкоди справжності та цілісності об'єкта,

– мовиться на сайті ЮНЕСКО.