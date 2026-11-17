Столицю Португалії Лісабон визнали одним із найкращих європейських напрямків для самостійних мандрівок у 2026 році. Туристів приваблюють доступні ціни, зручна пішохідна навігація та легкий виїзд до океанських пляжів.

Як повідомляє видання Express із посиланням на опитування туристичної платформи Opodo, поїздки без супутників стали одним із головних трендів 2026 року.

Чому мандрівники обирають соло-подорожі?

Дослідження за участю 9 тисяч респондентів показало, що мандрівники дедалі частіше віддають перевагу самостійному темпу та можливості не шукати компромісів.

Головним стимулом для бронювання турів наодинці респонденти назвали свободу: 32% опитаних цінують повну незалежність у плануванні графіка. Ще 30% вирушають у дорогу через неможливість друзів чи родичів скласти компанію, а для 21% це шанс завести нові знайомства.

Чим приваблює португальська столиця самостійних мандрівників?

Португальська столиця поєднує насичену екскурсійну програму, колоритні квартали та швидкий доступ до узбережжя океану.

Мандрівники можуть годинами гуляти старовинними вулицями, кататися знаменитими жовтими трамваями та куштувати заварні тістечка паштел-де-ната, вартість яких починається лише від одного фунта стерлінгів.



Португальські краєвиди / Unsplash

Місто чудово пристосоване для прогулянок без гідів і складного транспорту. Райони Шіаду, Байша та Прінсіпі-Реал вважаються найзручнішими для поселення, адже парки, кафе та визначні пам'ятки розташовані у пішій доступності. Крім того, короткою поїздкою на поїзді можна легко дістатися до пляжів Кашкайша або гірських палаців Сінтри.

Досвід бронювання та враження від готелів

Самостійні мандрівники часто обирають локації в центрі міста, де легко поєднувати пішохідні екскурсії з комфортним сервісом. Зокрема, туристи позитивно оцінюють столичні готелі за гостинність і чистоту.

Місце розташування чудове, номер чистий та зручний, а обслуговування було надзвичайно приємним,

– поділився враженнями один із туристів.

Водночас туристи зазначають, що сучасні цифрові сервіси допомагають уникати переплат за одномісне розміщення та спрощують комбінування квитків.

Будучи соло-мандрівницею у віці за 70 років, я хвилювалася через стикувальні рейси та ночівлю. Проте все минуло абсолютно гладко,

– відзначила мандрівниця

Нагадаємо, раніше ми писали про рейтинг найспокійніших міст світу, де Лісабон також опинився серед лідерів завдяки найменш завантаженим дорогам та обмеженням на нічні авіарейси.