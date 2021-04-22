Пасажири, які подорожували з Харкова до Єгипту, перетворили салон літака у свинарник: відео

У салоні літака, що здійснював рейс Харків – Хургада, пасажири закидали підлогу сміттям. Всюди розкидані порожні й недопиті пляшки, пакети з-під чипсів, папірці тощо.

Відповідними кадрами поділився Артем Приходько. Екоактивіст зняв відео салону після того, як літак приземлився у Єгипті, й виклав його у соцмережах.

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Я просто в шоці від наших земляків. На борту літака "Харків – Хургада" 21 квітня 2021 року летіли свині, які просто кидали сміття на підлогу. Просто жесть, немає слів і дуже соромно!, – прокоментував автор відео.

Він також зазначив, що стюардеси 4 рази за 4 години просили віддати їм сміття.

Користувачі мереж почали залишати обурені коментарі, зокрема: