Пасажири, які подорожували з Харкова до Єгипту, перетворили салон літака у свинарник: відео

У салоні літака, що здійснював рейс Харків – Хургада, пасажири закидали підлогу сміттям. Всюди розкидані порожні й недопиті пляшки, пакети з-під чипсів, папірці тощо.
Відповідними кадрами поділився Артем Приходько. Екоактивіст зняв відео салону після того, як літак приземлився у Єгипті, й виклав його у соцмережах.
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Я просто в шоці від наших земляків. На борту літака "Харків – Хургада" 21 квітня 2021 року летіли свині, які просто кидали сміття на підлогу. Просто жесть, немає слів і дуже соромно!, – прокоментував автор відео.
Він також зазначив, що стюардеси 4 рази за 4 години просили віддати їм сміття.
Користувачі мереж почали залишати обурені коментарі, зокрема:
- "Перевезення тварин здійснюється в окремому від пасажирів відсіку. Шкода бортпровідників літака".
- "Тим же рейсом летів. Автор міг ще повернутися правіше і майже таке ж зняти. Як я зрозумів, летіла компанія. Ну вирішили прославити Україну".
- "А хіба тільки в цьому літаку летіли свині? Такі свині кругом. Подивіться на місця відпочинку після травневих свят".
- "З Шарма теж був дикий с*ач. Я була в шоці!!! Адже стюард ходив кілька разів з кошиком для сміття, збирав!".