Забронювали і зникли: на курорті знайшли спосіб покарати туристів, що займають шезлонги рушником

Чимало відпочивальників хоча б раз стикалися із ситуацією, коли біля басейну майже не залишається вільних шезлонгів. Проте нерідко проблема полягає не в нестачі місць, а в туристах, які "бронюють" їх рушниками на багато годин. Один із французьких курортів вирішив покласти край такій практиці.

Проблема ранкового "бронювання" шезлонгів уже давно викликає суперечки серед туристів. З такою ситуацією зіткнулися в кемпінгу Le Marsouins в Аржелес-сюр-Мер, що неподалік французького Перпіньяна, повідомляє Mirror.

Що сталося на курорті у Франції?

Відео, на якому працівники прибирають рушники з незайнятих лежаків, опублікувала Вір Джіні. За її словами, співробітники вдалися до такого кроку через те, що багато гостей залишали рушники одразу після відкриття басейну, а поверталися лише близько 16:00.

Ідея полягає в тому, щоб звільнити незайняті шезлонги. Люди приходять і залишають свої рушники, як тільки басейн відкривається, а потім йдуть і повертаються близько 16:00. Через це шезлонги недоступні для людей, які насправді перебувають біля басейну, і в розпал сезону це створює проблеми та дратує інших відпочивальників,

– пояснила Вір Джіні.

Працівники прибирають рушники: дивитись відео

Дедалі більше курортів запроваджують правила, які забороняють гостям займати шезлонги без фактичного користування ними. Сам ролик швидко набрав популярності: його переглянули понад 3,6 мільйона разів, а також він зібрав понад 90 тисяч вподобань. Більшість користувачів підтримали дії персоналу курорту. У коментарях багато хто зазначив, що саме так мають діяти всі готелі та курорти.